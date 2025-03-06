İmamoğlu'ndan 'Ders' Çıkışı, 'Günü Geldiğinde...'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmiş Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Levent’te bulunan belediye binası girişinden itibaren 4 kat boyunca çalışanlarla bir araya gelen İmamoğlu’na, Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman ile meclis üyeleri eşlik etti.

'HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ'

Burada bir konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, zor zamanlardan geçtiklerini belirtirken bu süreci hep birlikte aşacaklarını ifade etti. Sadece Rıza Akpolat’ın değil, Ahmet Özer ve Alaattin Köseler dahil tutuklu durumda olan arkadaşlarının olduğunu belirten İmamoğlu, hep beraber bunun altından kalkacaklarına olan inancını dile getirdi.

İktidarın elinde bazı güçlerin olduğunu herkesin bildiğini ifade eden İmamoğlu, ancak milletin gücünü ve kendilerine yüklediği manevi desteği her ortamda yaşadığını ve hissettiğini söyledi.

‘HESAP VERMELERİ ŞART’

Sözlerine devam eden İmamoğlu, “Bu bağlamda da sizlerle de omuz omuza olma hissimizi hep beraber sağlayabilirsek, inanın yıkılmayız, ayakta dimdik dururuz ve bunlara hak ettiği dersi, günü geldiğinde de hep beraber veririz. Ondan sonra bu ülke değiştiği gün de bunların yaptığı zalimliği onlara asla yapmadan, ama her haksızlığı ve hukuksuzluğu yapanın da sonuna kadar, hukukun önünde, güçlü bir adalet sisteminin önünde hesap vermelerinin şart olduğunu da biliyoruz. Umarım bu zor zamanı bu ülke bir daha yaşamaz. Ama bir testten geçiyoruz hepimiz. İnşallah hep beraber başarırız” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, gün içindeki rutin toplantılarının bir kısmını da Beşiktaş Belediyesi’nde gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi