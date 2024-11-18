İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a Sert Sözler: Adalet Bakanı Savcılığa Soyunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi'nin Yavuztürk Mahallesi'nde yaptığı Kent Lokantası açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, kendisine yönelik sarf ettiği "Abesle iştigal, bu arkadaş sağa sola sataşacağına İstanbul’un sorunlarıyla ilgilensin" eleştirisine yanıt veren İmamoğlu, "Düşünebiliyor musunuz, İstanbul’un işiyle ilgilensin dediği kişi saçma sapan bir dava yüzünden siyaset yasağıyla ilgili feryadını dile getiriyor. Bunu bile anlamıyor" şeklinde konuştu.

"HAKİM DİYOR Kİ BENİ CEZA VERMEM KONUSUNDA ZORLADILAR"

İmamoğlu, Bakan Tunç'u, kendisi hakkında siyaset yasağı kararı verilen davanın 'savcılığına soyunmakla' eleştirdi.

"Vatandaşı duyma duyuları kapalı bunların. Bakın burada neye savunmuş, hala bu davanın savcılığına soyunmuş. Halbuki bir bakan şunu demeli; bu ne demek istiyor?

Orada bir hakime benim avukatlarım reddi hakım demiş olabilir, bu seni niye ilgilendirir. Sonuçta demiş ama reddedilmiş.

Sonradan giden hakim feryat ediyor, onu duysana. Diyor ki beni ceza vermem konusunda zorladılar. Bunu sağır sultan bile duydu, Adalet Bakanı bile duymadı."

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Kaynak: Gerçek Gündem