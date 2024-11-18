Demokrat Parti'de Kriz: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun İstifa Etti

Demokrat Parti'de yapılan genel başkanlık seçiminde Gültekin Uysal yeniden seçildi. Uysal, birçok delegenin oy kullanmadığı seçimde 765 oy aldı. Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun'un partiden istifa edeceklerine ilişkin iddiaları Gerçek Gündem duyurmuştu.

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun partisinden istifa etti.

'MERKEZİ TOPARLAMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMADI'

Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, Demokrat Parti'nin ani kongre kararını eleştirdi. Enginyurt, merkez sağı toparlamak gerekli adımların atılmadığını belirtti.

Bu kongrenin Demokrat Parti'ye bir faydası olmayacağını daha önce dile getirdiklerini belirten Enginyurt, DP'de düşüncelerinin değer görmediği için istifa kararı aldıklarını açıkladı.

Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"Dört yıldır Demokrat Parti'de siyaset yapıyorum. Demokrat Parti'de güzel dostluklar, güzel insanlar tanıdım. Anadolu coğrafyasını gezerek Demokrat Parti'yi tanıtmak, millete sevdirmek, Demokrat Parti'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim.

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla hareketle Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı, kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik. Fakat aniden Demokrat Parti kongre kararı aldı, 17 Kasım'da kongre yaptı. Biz sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık, rica ettik. Dedik ki; bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz. Teklifimiz kabul görmedi, ısrarla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördük."

BUGÜN İTİBARİ İLE DEMOKRAT PARTİ’DEN İSTİFA EDİYORUM.

YÜCE TÜRK MİLLETİNE VE KAMUOYUNA ARZ EDERİM.@SalihUzunTDV pic.twitter.com/sWv7sSwHtg — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 18, 2024

'MERKEZ ZARURİ, MAKUL MÜMKÜN'

Salih Uzun, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum" dedi.

DP'ye eleştirilerde bulunan Uzun, "Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır. Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalı. Merkez zaruridir. Makul mümkündür" ifadelerini kullandı.

Salih Uzun'un açıklaması şöyle:

NE OLMUŞTU?

Demokrat Parti’nin olaylı kurultayında kazanan belli oldu. Mevcut genel başkanı Gültekin Uysal, yeniden seçildi.

Kurultayda 1208 delegeden 778 delege oy kullandı. 765 oy alan Gültekin Uysal, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Seçimi kazanmasının ardından ilk açıklamasını yapan Uysal, "Güzel bir günü hep birlikte yaşadık. İrademizi perçinledik, gönül birlikteliğimizi perçinledik, akıl birlikteliğimizi perçinledik. Bu büyük ülkenin yeniden tarihini değiştirmek, yeni bir tarih yazmak adına bir irade koydunuz. Hepinize müteşekkirim. 'Söz yeniden milletin' diye çıktığımız bu süreçte millet adına söz söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ADAYLIĞI KABUL EDİLMEDİ

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un genel başkanlık adaylığı kabul edilmedi. Divan Başkanı, bazı delegelerin imzalarını geri çektiğini, bazı imzaların geçersiz sayıldığını açıkladı. Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, "Bugün bu partide darbe yapıldı, sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem