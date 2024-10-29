İmamoğlu Paylaştı! İşte 10 Milyon İzlenen O Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı '29 Ekim' paylaşımı büyük ilgi gördü. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da videoyu X hesabında paylaşarak, "Instagram’da 10 milyon izlenen o video" notunu düştü.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir video paylaştı.

Ongun'un X hesabı üzerinden, Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı videoyu paylaşarak, "Instagram’da 10 milyon izlenen o video" notunu düştü. Ekrem İmamoğlu'nun, "Yutkunarak Mustafa Kemal Atatürk demeyeceksiniz, yutkunarak Cumhuriyet demeyeceksiniz, avazınız çıktığı kadar yaşasın Cumhuriyet Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyeceksiniz!" sözlerinin yer aldığı video büyük ilgi gördü.

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