İmamoğlu Eşini Böyle Onore Etti: Ben Bir 'Dilek Sever'im

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Galeri Beylikdüzü’nde düzenlenen “Görsel Sanatlar Yarışması Ödül Töreni”ne katıldı. Görsel sanatlarda güncel çalışmalar için alan açmak ve genç sanatçılara destek olmak için ilk kez düzenlenen ve 500 kişinin başvurduğu yarışma kapsamında oylamalarla seçilen ilk 30 sanatçıyı ağırlayan sergi; Türkiye’nin farklı illerinden genç sanatçıların disiplinler arası eserlerinin ev sahibi oldu.

Galeri Beylikdüzü’nde sergilenen eserler için heyecanlı olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bu güzel buluşmayı Beylikdüzü'nde kendi evimizde kendi galerimizde yapıyor olmak herhalde benim için en güzel anlardan biri olsa gerek. Bu bağlamda her yönüyle bize katkı sunan, bu işin içinde olan tüm sanat dostlarına, yöneticilere herkese yürekten teşekkür ederim. Elbette değerli Beylikdüzü Belediyemize, kıymetli başkanımıza iş birliği için de teşekkür ediyorum ve burada güzel bir iş birliği alanı oluştuğunu da görüyorum. Her zaman sanata dair düşkünlüğünü ve ona dair çabasına emeğine şahitlik ettiğim ve gerçekten bir yerel yönetici şahsiyeti, kimliği olması itibarıyla da bugün aramızda bulunduğu için Hasan Akgün Bey'e de teşekkür ederim. Değerli parti meclisi üyemize Cem Bey'e bulundukları için ve değerli sanatçılarımıza, konuklarımıza, hepinize ayrı ayrı teşekkürler.

'SEVGİLİ EŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM'

500 yüze yakın katılımın olduğu bir yarışmadan bahsediyoruz. Benim için çok değerli. İçeride de 30 eser sergilenecek. 30 sanatçı ve sanatçılarımız, genç sanatçılarımızın katılımın da öyle olduğunu öğrendim. Böyle bir kadın erkek eşit yoğunluğuyla katılmaları ve bu sürecin içinde olmaları beni çok çok mutlu etti. Emek veren çok değerli jüri üyelerimize açıkçası yürekten teşekkür ediyorum. Bütün bu yönüyle beraber inşallah birazdan içeride heyecanla 30 eseri göreceğiz ve gururlanacağız. Biz bu yolculuğu başta tariflerken buranın en titiz şekilde hazırlanmasıyla nasıl yönetici yönetileceğiyle ilgili nasıl bir mekan olacağı, insanlarla buluşacağı, çocuklara, gençlere ilham vereceği noktasında gerçekten çok özel düşüncelere başvurduk. Bir arada konuştuk, hep beraber düşündük. Bu yönde attığımız adımlarda hep beraber konuşup, beraber yol aldığımız bu değerli mekanın oluşumunda sevgili eşime Dilek İmamoğlu'na hem bir sanatsever olarak bir Ekrem sever olarak teşekkür ediyorum, onu söyleyeyim yani. Serginin önünde bile durunca insana ilham geliyor böyle. Yapacak bir şey yok. Ben de Dilek sever olarak burada bulunmaktan elbette mutluyum.

'İNŞALLAH SANATÇILARIMIZ DÜNYAYA DA İLHAM VERİR'

Gücümüz var oldukça kültürün sanatın yanındayız ve burada da böylesi buluşmalar inşallah ilerleyen yıllarda yaş aldıkça beşinci, onuncu, yirminci, otuzuncu devam eder gider. Biz de gururlanırız. Sanatçılarımız da dünyanın en güzel, en önemli eserlerine imza attıkça bir gün Beylikdüzü'nde böyle bir mekanda başkanımızla birlikte yarışmanın içinde olmuştum diye bizi anarlar, bize bu yeter. Onlara bir tebessüm vermek, onlara bir yolculukta cesaret katmak bu bize yeter. İnşallah sanatlarıyla, eserleriyle sınırları aşan sanatçılar olsunlar ve dünyaya da ilham versinler. Gerçekten bir toplumun zenginleşmesi, güzelleşmesi barışla, huzurla hayata bakabilmesinin çok önemli kaynağıdır, kültür sanat. Yaşamsal olarak buna gerçek anlamda inanan, anlayan bir toplum oluştuğu takdirde hiç kimse o toplumun hayata olan tutkusunu, yaşama sevincini birbirine olan sevgisini, saygısını, toleransını, hoşgörüsünü asla yıkamaz. Ben inanıyorum ki bu toplum bunu hak ediyor. Milletçe kültürün, sanatın çok zenginleştiği bir geleceği hep beraber oluşturalım ve birer parçası olalım istiyorum."

Kaynak: ANKA