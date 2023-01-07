İmamoğlu: Derinleşen yoksulluk emekçileri güvencesiz çalışma koşullarına mahkum etti!

CHP'nin düzenlediği, dijitalleşme ve dijitalleşmenin emek ve çalışma yaşamı üzerindeki etkileri ele alınacağı "Dijital Emek ve Emek 4.0" Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda dijitalleşme ve emek konusunda uzman akademisyenler, sendika temsilcileri ve sivil toplum örgütleri yer aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik krize dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Derinleşen yoksulluk emekçileri güvencesiz çalışma koşullarına mahkum etti."

"GENÇ NÜFUSUN İLERLEMESİNİ SAĞLAMAK ÖNCÜ POLİTİKALARIMIZDAN BİRİ"

“Enstitü İstanbul İSMEK’in müfredatını, geniş çaplı bir yenileme ile gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladık. Zemin İstanbul kurumumuzda, yeni nesil eğitim modellerini odağına alarak yazılımcı ağını güçlendirme, teknoloji alanında farkındalık yaratma, istihdamı hızlandırma gibi amaçlara yönelik ücretsiz eğitimler ve etkinlikleri üst seviyede harekete geçirdik. İBB Veri Laboratuvarını kurduk ve bu veri laboratuvarımızda, veri ve yapay zekâ alanında; kurumların, öğrencilerin ve ilgili uzmanların iş birliği yapmalarını, veri odaklı proje çalışmaları gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz ve bu yönde yoğun bir mesaimiz var.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü iş birliğinde, 6 ilçede Kodlama ve Programlamadan, Mobil Uygulama Geliştirmeye kadar öğrencilere çok çeşitli yetkinlikleri kazandırıyor ve her yıl binlerce çocuğumuzu misafir ediyoruz. Yine oyun sektöründe nitelikli iş gücü üretmeyi hedefleyen bir merkezimizi kurduk ve Haliç kıyısında önemli bir alanı o boyutta teslim ettik. Projelerin sonuçlarını görmeye başladığımızı belirtmek isterim.

Özellikle oyun girişimlerini destekleyecek bu kuluçka merkezimizde programların hayata geçmesi noktasında girişimcilerimizi destekliyoruz. İstanbul’un gelecek planı içerisinde, Atatürk Havalimanı’ndan başlayarak Ayamama Vadisi boyunca kurmuş olduğumuz İBB Veri Laboratuvarı’nı geliştirerek, Başakşehir’de kurulmasını öngördüğümüz Dünya Veri Merkezi’ne kadar olan aksı, Dijital Dönüşüm ve Üretim Havzası olarak planlıyoruz. Tekno-Semt projemizle bu dönüşüm sürecinin yereldeki altyapısını semtlere yayarak sağlayacağız.”

Kaynak: Gerçek Gündem