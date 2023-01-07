Emek ve Özgürlük İttifakı büyük miting öncesi buluştu: Gündem adaylık

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin (TÖP) oluşturduğu ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’ liderleri 5 Ocak’ta İstanbul’da toplantı gerçekleştirdi.

Seçim sürecinin liderler düzeyinde ilk kez masaya yatırıldığı toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda alınacak tutum, partilerin seçime girme stratejisi, HDP’ye yönelik kapatma davasının süreci nasıl etkileyeceği gibi çok sayıda konuda görüş alışverişinde bulunuldu. 15 Ocak’ta İstanbul’da ‘Büyük Miting’ düzenleyecek olan ittifakın liderlerinin ikinci toplantısı ise bu mitingden bir hafta sonra gerçekleşecek. Bu görüşmede seçim stratejisine dair daha somut konuların gündeme alınması bekleniyor.

"KONSENSÜS OLUŞTU"

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Emek ve Özgürlük İttifakı’nı oluşturan siyasi yapılar geride kalan süreçte "ortak çalışmaları" koordine etmek için kurulan komisyonla yol yürüdü. Seçime az süre kala ittifak bileşenleri başkanlar ve eşbaşkanlarla birlikte toplantılara başladı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın liderler düzeyindeki toplantısında masaya yatırılan başlıklardan biri cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl tutum alınacağıydı. Edinilen bilgiye göre cumhurbaşkanlığı adaylığı iki başlıkta ele alındı. Altılı Masa’nın yanı sıra, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın, Sosyalist Güç Birliği’nin ve bu ittifaklarda yer almayan yapıların tamamının mutabakatını sağlayacağı bir ortak aday vurgusu yapıldı. Daha önce ittifakta hakim olan “Bekleyelim, Altılı Masa ne diyecek” havasının adaylık bağlamında dağıldığını ifade eden kurmaylara göre Emek ve Özgürlük İttifakı bir platform ortaya koyuyor. Bu platform, “Tek adamın gönderileceği, başkanlık sistemini geçersiz kılacak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne son verecek, o sandalyeyi lağvedecek, bu sözü verecek bir adayla, tek adayla girelim” diyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı, eğer bu durum gerçekleşmez ve çizilen hatta uygun bir aday ortaya çıkmazsa kendi adayını çıkarma formülünü de masada tutmaya devam edecek. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın görüş ve önerileri dikkate alındığında bu fikrin de rafa kaldırılabileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isim önerilerinin açıkça konuşulmadığı Emek ve Özgürlük İttifakı’nın liderler toplantısında aday sürecine dair konsensüs oluşurken, bundan sonra atılacak adımlara dair de çalışma yapılması yönünde bir ortak kanıda uzlaşıldı. 20 ya da 21 Ocak’ta yapılması planlanan ikinci toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda daha somut fikirlerin dile getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan ittifak ortak cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir isim tartışmasına gitmezken HDP’nin kendi içinde bir isim havuzu oluşturma çalışmasının ise devam ettiği biliniyor.

PARLAMENTO SEÇİMLERİNDE İTTİFAK NE YAPACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra parlamento seçimleri de Emek ve Özgürlük İttifakı liderlerinin konuştuğu bir diğer başlık oldu. Seçime hangi olasılıklarla girileceği değerlendirmeleri yapılırken farklı senaryolar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda seçim hattına girildikçe yaşanabilecek gelişmelere dair nasıl konumlanılacağı konusunda da fikir alışverişi yapıldı. İttifakın seçime nasıl gireceği sorusu üzerine siyasi yapıların çalışmaları ikinci toplantıya kadar devam edecek ve bu çalışmalar ocak ayının 20’sinden sonra yapılacak ikinci toplantıda daha derinlemesine masaya yatırılacak.

"HALKIMIZI SEÇENEKSİZ BIRAKMAYIZ"

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ikinci toplantısında bir diğer gündem maddesi ittifakın önemli bileşenlerinden HDP’ye yönelik devam eden kapatma davasıydı. İttifakın toplantı yaptığı gün Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin Hazine hesabına bloke koyması adımı da değerlendirilen konular arasında yer aldı.

HDP’nin kapatılmasını düşünmek bile istemediklerini ifade eden ittifak temsilcileri, HDP’nin kapatılması gibi bir tabloda belirlenecek stratejiye dair görüş alışverişinde bulunmadı. Seçime girememe gibi bir ihtimalin ortada bulunmadığı, ittifak içerisinde seçime girme yeterliliğine sahip partilerin olduğu değerlendirmelerinin yapıldığı süreçte “Halkımızı seçeneksiz bırakmayız” vurgusu masada hakimdi.

SEÇİM TAKVİMİNDEN SONRA KAPATMA GELİRSE NE OLACAK?

İttifakın liderlerinin görüşmesinde HDP’ye yönelik kapatma davasının seçim sürecine kadar devam etme ihtimali de değinilen bir başka konu oldu. YSK’nin seçim takvimini açıklamasının, HDP’nin listelerini oluşturmasının ve bunun ardından partinin kapatılması durumunun ortaya çıkma kaygısı dile getirilen “endişeler” oldu. İttifak temsilcilerine göre bu “endişelerin” olduğu bir süreçte seçimler için kesin kararı vermek de zorlaşıyor. Bu nedenle ittifakın birden fazla seçenek üzerinden çalışmalarına devam etmesi hedefleniyor.

İTTİFAK GENİŞLEYECEK Mİ?

Emek ve Özgürlük İttifakı’na yeni katılımlar da yine masanın gündemindeki konulardan biriydi. Bu konuda bir uzlaşma henüz sağlanamazken görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer alan siyasi yapılar seçim için şu an eğilim yokluyor. Üyeleri, parti örgütleriyle görüşerek fikir alışverişinde bulunan partiler bir yandan da meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ilk toplantısında gündeme gelen bilgiler ve öneriler ışığında devam edecek bu çalışmaların ardından seçim için nasıl bir strateji benimseneceği netleşecek.