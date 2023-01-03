İmamoğlu bir kez daha kameralar karşısına geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'terör' soruşturmasıyla ilgili olarak yarın saat 10:00'da bir kez daha kameralar karşısına geçecek.

Son Güncelleme:
İmamoğlu bir kez daha kameralar karşısına geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili yarın saat 10.00'da bir kez daha kameralar karşısına geçecek.

CHP'li başkan, geçtiğimiz basın toplantısında 'eğer bir suç varsa AKP'li selefi Mevlüt Uysal ve İstabul Valisi Ali Yerlikaya'nın da buna dahil edilmesi gerektiğini' dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'kendi arkadaşlarının başını yaktığını' söyleyen İmamoğlu, Uysal ve Yerlikaya'nın aktif olduğu süreçte işe alınanlar arasında 'silahlı terör örgütü üyesi', 'silahlı terör örgütü yöneticisi' bulunduğunu dile getirmişti.

Savcılığa sunulan 500 küsur sayfalık raporun henüz kendilerine ulaşmadığını belirten İmamoğlu, şöyle devam etmişti:

"Duyumlarımıza göre bu raporda hakkında işlem yapılması istenen kişiler sadece ve sadece ben ve benim dönemimde eski / yeni yönetici arkadaşlarım. Eğer savcılığa sunulan raporda eski başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi ve onların yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok. Unutmayın, altını tekrar çiziyorum. O raporda sadece İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız."

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun yerine kayyum atamaya kalkarlarsa kimse Bay Kemal'den sabır beklemesin Siyaset 03 Ocak 2023 14:14
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor, susarak bu işi geçiştiremezler Siyaset 03 Ocak 2023 13:37
Akşener, Almanya Devlet Bakanı ile bir araya geldi Siyaset 03 Ocak 2023 13:09
Pervin Buldan HDP'nin AYM'ye başvuracağını açıkladı Siyaset 03 Ocak 2023 12:48
ÇOK OKUNANLAR
2023'te hayatı değişecek burçlar: Tüm hayalleri gerçek olacak 2023'te hayatı değişecek burçlar: Tüm hayalleri gerçek olacak
Emekli ve memur zammı için son tahminler ortaya çıktı: İşte yeni maaş tablosu! Emekli ve memur zammı için son tahminler ortaya çıktı: İşte yeni maaş tablosu!
TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı belli oldu TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı belli oldu
Cem Küçük, "Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek olası emekli zammını açıkladı Cem Küçük: Belli ki Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak
'Erdoğan’ın kaybetme olasılığı son verilere nasıl yansıdı?' 'Erdoğan’ın kaybetme olasılığı son verilere nasıl yansıdı?'