İktidara Yakın Yazar Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Şimşek İçin Kararını Verdi

Fahiş enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle ekonomi yönetimine ciddi eleştiriler gelirken, Kabine'de yerinin sallantıda olduğu iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akıbeti belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek ile ilgili kararını Kabine'de açıkladı.

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İktidara Yakın Yazar Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Şimşek İçin Kararını Verdi
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Ekonomik krizin katlanmasıyla ekonomi yönetimine olan eleştiriler artarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akıbeti de merak konusu oldu. 2026 yılını "refah yılı" ilan edeceği söylenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine'de bakanlarına "Şimşek ile yola devam" mesajı vererek desteğini ve güvenini gösterdiği öğrenildi.

'MEHMET'İ SIKIŞTIRMAYIN'

Yeni Şafak Yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı son yazısında Mehmet Şimşek'e destek çıkarken, ekonomi yönetiminin geleceğiyle ilgili de çarpıcı kulis bilgileri paylaştı. Zam talebinde bulunan bakanlara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın "Mehmet’i sıkıştırmayın" dediğini aktaran Selvi, Bakan Şimşek’in ekonomide refah için 2026 yılını hedeflediğini yazdı.

İktidara Yakın Yazar Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Şimşek İçin Kararını Verdi - Resim : 1

Abdülkadir Selvi, Mehmet Şimşek'in güvenilir bir isim olduğundan bahsederek, kendisi için "Göreve geldiği günden bu yana en ufak bir taviz vermeden sıkı bir enflasyonla mücadele programı yürütüyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Yeni Şafak

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