Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin AKP'ye Geçmesine Özgür Çelik'ten İlk Tepki

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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından bugün belediyede başkanvekili seçimi yapıldı. CHP'li Bahçetepe yerine Cumhur İttifakı oyları ile AKP'li Eray Karadeniz başkan vekili seçildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin AKP'ye geçmesiyle ilgili partisi adına ilk açıklamayı yaptı.

Özgür Çelik, Hakan Bahçetepe'nin iki kez Gaziosmanpaşa halkı tarafından seçildiğini hatırlatarak, "Bahçetepe Başkanımız 31 Mart'ta görevine yeniden seçildi, güzel hizmetler yaptı. Onu Silivri'ye kapatarak Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler. Büyük bir hukuksuzluk gerçekleşti. İstanbul’dan 3, Adana’dan 2 belediye başkanımız, parti meclis üyemiz, bürokratlarımız gözaltına alındılar. İnsanlık dışı muamelelerle bir gözaltı süreci yaşandı" diye konuştu.

'CHP İLÇE HALKININ YANINDA OLACAK'

CHP'li Çelik, bu uygulamanın kalıcı olmayacağına inandığını vurgulayarak "Bahçetepe Başkanımız serbest kalıp görevine geri dönecek. O güne kadar belediye meclis üyelerimiz ve ilçe örgütümüz Gaziosmanpaşa'nın yanında olacaklar. Bahçetepe Başkanımızı Gaziosmanpaşa halkına, İmamoğlu Başkanımızı İstanbul halkının vicdanına emanet ediyoruz. Er ya da geç o sandık da buraya gelecek, hak kazanacak, adalet kazanacak, özgürlük kazanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi