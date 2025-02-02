İktidar Geri Adım Atmıştı: Tepki Çeken Düzenleme Yeniden Meclis'e Geliyor

Muhalefetin itirazları sonrası iktidarın geri adım attığı "etki ajanlığı" düzenlemesi geri dönüyor. AKP'li Özlem Zengin'in, muhalefetin itirazlarını dinlediğini ama kendilerinden başka bir öneri gelmediğini belirterek, düzenlemeyi yeniden gündeme almaya karar verdiği aktarıldı.

İktidar Geri Adım Atmıştı: Tepki Çeken Düzenleme Yeniden Meclis'e Geliyor

Son dönemde "etki ajanlığı" adıyla gündemden düşmeyen casusluk suçlarıyla ilgili düzenleme, muhalefetin tepki göstermesinin ardından geri çekildi. Ancak konu iktidar kanadı için henüz tamamen rafa kalkmış değil...

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri ile bir araya gelip itirazları dinledi. Bunun yanında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri de onlara düzenlemenin amacıyla ilgili bilgi verdi. AKP'li yetkililer toplantı sonrası muhalefetten düzenlemeye dair bir değişiklik önerisi gelmediğini ve konuyu yeniden gündeme alacaklarını bildirdi.

İktidar Geri Adım Atmıştı: Tepki Çeken Düzenleme Yeniden Meclis'e Geliyor - Resim : 1

ETKİ AJANLIĞI NEDİR?

Siyasette etki ajanlığı, politik amaçların ulaşmak veya kamuoyunu etkilemek için kullanılan tüm strateji ve taktiklerin bütünüdür. Etki ajanları; siyasi partilerin veya hükümetlerin çıkarlarını destekleyerek bazı siyasi hamleleri ve adayları teşvik etmek için çalışır.

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Kaynak: Gazete Duvar

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