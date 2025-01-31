Çarpıcı Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan Köklü Değişim İçin Düğmeye Bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP MYK'da görev alan pek çok isimle yollarını ayıracağı öne sürüldü. Kulislere göre 16 genel başkan yardımcısından en az 10 isim değişecek.

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Çarpıcı Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan Köklü Değişim İçin Düğmeye Bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 12 Ekim'de başlayan 8. Olağan Kongre maratonunda hızla finale doğru yaklaşıldığını geçtiğimiz günlerde hatırlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün Antalya'da kongre düzenlenecek.

Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köklü bir değişikliğe gideceği ve Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) isimlerin yarısından fazlasının değişeceğinin konuşulduğu öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 genel başkan yardımcısından en az 10’unu değiştirecek.

Kabinede köklü bir değişim için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haziran ayını bekleyebileceği görüşü de konuşulanlar arasında. Bazı parti kaynakları ise kabinede kongre ile eş zamanlı değişim olacağı görüşünde.

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