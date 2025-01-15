İkinci İmralı Görüşmesi Olacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama Geldi

Adalet Bakanı Tunç, ikinci İmralı Görüşmesi için henüz bir başvuru olmadığını açıkladı. Tunç açıklamasının devamında, “Olması noktasında büyük bir çaba var bu çabaya hep beraber yeni görüşme talebi olursa değerlendirilir" dedi.

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İkinci İmralı Görüşmesi Olacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la İmralı’da yapacağı ikinci görüşme için henüz kendilerine ulaşan bir talep olmadığını açıkladı.

Bakan Tunç açıklamasında, talep olmadığını belirtti ve sözlerine şunları ekledi:

“Olması noktasında büyük bir çaba var bu çabaya hep beraber yeni görüşme talebi olursa değerlendirilir.”

İkinci İmralı Görüşmesi Olacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama Geldi - Resim : 1

'İKİNCİ YA DA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMEDEN SONRA...'

DEM Parti heyetinin İmralı'da Öcalan ile görüşmesinin ardından siyasette hareketli saatler yaşanmış, heyet tüm siyasi partileri ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştu.

İmralı'daki ikinci ya da üçüncü görüşmenin ardından Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasının beklendiği de kulislerden gelen iddialar arasındaydı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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