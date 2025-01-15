Müsavat Dervişoğlu'ndan 'İmralı' Tepkisi: Türk Milletinin Geleceğine Kast Eden Bir Kalkışma

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı tarihi çağrısının ardından başlayan İmralı sürecine tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Katil terörist başını Meclis'e getirme cüretini, milletten esirgedikleri umudu o katile bir hak olarak vermeyi düşünen ve bunu da devlet aklı kaplamasıyla dolaşıma sokan, elbette yine bu iktidar ve ortaklarıdır" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"40 yılda, 50 bin kişinin kanlısı, katili olan PKK’nın ve elebaşı bebek katilinin adının meclis kürsülerinde, devlet dairelerinde kolayca zikredilebilmesini, bununla da kalmayarak, ona 'beyefendi' diyebilen milletvekilleri türer hale geldiğini nasılsa kimse dert etmez diyorlar. Ama ben dert ediyorum, Türk Milleti de dert edinmektedir!

GENEL AF ÇIKIŞI

Dahası da var, kimse bu katilin silah bırakma çağrısını yaptığında, bunun bir af süreci gerektirdiğinin farkına varmaz diyorlar. Kimsenin Apo’ya ya da içerideki 5000 kişilik katil sürüsüne çıkartılacak affın bir genel affa evrileceğine, bu genel afla birlikte, hasbelkader, bu başıbozuk adalet sistemine takılan ne kadar cani, sapık ve katil varsa çıkacağını sorgulayacağına inanmıyorlar. Tam böyle bir zihni ve vicdani kaos sürecinde Bu çıkacaklara millet ve devlet düşmanı FETÖ üyelerinin de ekleneceğinin hesabını kimse bizden sormaz diyorlar! Ama ben soruyorum, Türk de Milleti soracaktır!

'TERÖRİST BAŞI YENİ ORTAKLARI'

İlk 7 yıllarına sözde derin demokrasi ve sözde AB masallarıyla başladılar. Bunlar, kurbağa yerine koydukları Türk Milletini, kazana ve suya alıştırdıkları ilk yıllardı. İkinci 7 yıllarına ise 'açılım tiyatrosu' ile başladılar. Kumpaslarla ordumuzu by-pass etmeye giriştiler. Ortakları FETÖ ile giriştikleri kayıkçı kavgasının bedelini millete ödettiler, FETÖ'nün tüm ajandasını ise satır satır hayata geçirdiler. Devleti, onu ele geçirmek için çökerttiler, tüm kurumları acze düşürdüler. Bu yolla da saray rejiminin temellerini attılar! Nice cambazlar nice iplerde oynarken, olağanüstü hal yasalarını bize hal diye yutturdular, Türkiye nüfusunu yok etme planlarında adım adım ilerlediler. Üçüncü 7 yılları ise Cumhuriyeti her şeyiyle yok etmek aşamasıdır. Ulus devleti ve üniter yapısıyla, anayasasını, kuruluş ilke ve amaçlarını yok etmek aşamasıdır. Terörist başı ise bu yoldaki yeni ortaklarıdır. Düşük çözünürlüklü fotoğraf ayan beyan görülmektedir.

Terörle mücadeleyi, terörle mücadele eden askeri, polisi kaale bile almadan 'barış' diye bir laf dolaştırıyorlar. Bu kelimeyi onlara sarf ettiren suflör bile hallerine gülüyordur. 'Kim kiminle savaşmıştır da şimdi barış yapılmaktadır' diye kimse anlamıyor sanıyorlar. Ama ben anlıyorum, Türk Milleti de anlamaktadır.

'KALKIŞMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Bu Türk milletinin geleceğine kast eden bir kalkışmadır. Bu kalkışmaya geçit vermeyeceğiz! Bin yıldır bu coğrafyada neyimiz varsa herkesle paylaştık. Ortak bir kader inşa ettik. Bir ve bütün olduk. Hangi kökten, hangi dinden, hangi mezhepten olursak olalım, Omuzlarımız birbirine kaynamış yekvücut olmuşuz. Bu topraklarda yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve onurlu vatandaşlarıdır.

Canımız ve varlığımız birbirimize fedadır. Ama teröre, teröriste, bölücülüğe verecek bir çakıl taşımız bile yoktur."

Kaynak: Haber Merkezi