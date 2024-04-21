İddia: AKP'nin Grup Başkanı'ndan partisine sitem dolu sözler: Kaybettiğimize sadece bizim gibi eskiler üzülüyor

Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) oy çokluğu ile reddedilen teklifini kaleme aldığı yazısında değerlendirdi.

Aktaş, eski İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun bu durumda "ıstırap çekmesini" vurguladı.

Yazısında teklifin reddedilmesini, "'Kabul edenler, etmeyenler. AKP grubunun teklifi reddedilmiştir’ diyen İmamoğlu kahvesini yudumluyor" sözleriyle anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

“İmamoğlu, AKP grubuna bakarak kahvesini yudumlarken kamera AKP grubuna dönüyor. Bir önceki dönem AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu kadrajda. Göksu o kadar derin bir ıstırap içerisinde görünüyor ki bu görüntü üzerine yüzlerce makale yazmaya değer.”

Aktaş, ayrıca AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in sözlerine de dikkat çekti. Güler’in yeni AKP yönetimi hakkındaki sözlerini aktaran Aktaş, şunları yazdı:

“AK Parti 2019 yerel seçimlerinde eften-püften meseleler yüzünden seçimi kaybettiğinde seçim süreçlerinde aktif görev alan bugünkü AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ilginç bir tespitte bulundu ‘İhsan bey il yönetiminde ve Ankara’dan gelenlerde bir şey fark ettim. Bizim gibi eskilerden başka kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor, sadece biz üzülüyoruz.’ Abdullah Beyin bu uyarısı üzerine insanları daha dikkatli dinledim ne kadar haklı olduğunu bizzat görmüş oldum.”

Kaynak: Gerçek Gündem