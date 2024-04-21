Mamak Belediyesi'nden AKP döneminde Diyanet'e 42 taşınmaz

AKP’li Murat Köse döneminde kadrolaşma iddiaları ile gündeme gelen Mamak Belediyesi’nin 2013 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği taşınmaz tahsisleri ortaya çıktı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Mamak Belediyesi’nce kamu kurum ve kuruluşlarına 19 Aralık 2013 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 75 taşınmaz tahsisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın büyük yer tuttuğu göze çarptı.

Belediye kayıtları, tahsisi gerçekleştirilen 75 taşınmazın 42’sinin Diyanet’e yapıldığını ortaya koydu. Tamamı 25 yıllığına yapılan tahsislerin büyük oranda, “Cami alanı” olarak sınıflandırıldığı görüldü.

Kartaltepe Mahallesi’ndeki bin 854 metrekare yüzölçümüne sahip alan da müftülük binası yapılması için 25 yıllığına Diyanet’in kullanımına verilen taşınmazların arasında yer aldı. Mamak Belediyesi’nden tahsis yoluyla taşınmaz elde eden kurumların içinde Diyanet’in payı, yüzde 56 olarak gerçekleşti.

Mülkiyetindeki taşınmazların büyük bölümünü Diyanet’e tahsis eden idarenin diğer kamu kurumlarına gerçekleştirdiği tahsislerin ayrıntıları da tablolarda paylaşıldı.

Buna göre, Diyanet’e 42 taşınmaz tahsis eden belediyenin, Milli Eğitim Bakanlığı’na ise yalnızca 12 taşınmaz tahsis ettiği belirtildi. Diyanet ve MEB’in yanı sıra diğer kamu kurumlarına gerçekleştirilen tahsisler ise şöyle sıralandı:

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 1

• Sağlık Bakanlığı: 8

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1