AKP'li Zeybekçi'den Yeni Şafak yazarına tepki: Gerzek dediğin kadar...

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin İsrail ile yapılan ticareti savunmasına tepki gösterdi.

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AKP'li Zeybekçi'den Yeni Şafak yazarına tepki: Gerzek dediğin kadar...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'a İsrail'e ilişkin sözlerinden dolayı gösterdiği tepkiye sert yanıt verdi.

Zeybekci'nin İsrail ile ticaret konusunda "Eyvallah, İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını kınıyoruz ancak diğer taraftan da İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke" sözlerini kullanmasına iktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan tepki göstermişti.

Kılıçarslan paylaşımında "Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. 'Eyvallah' diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Zeybekci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile isim vermeden Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın sözlerine şu yanıtı verdi:,

"Muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek, Geri zekalı dediğin kadar kadar geri zekalısın. Her neye layık gördüysen sende en az ona layıksın. 'Aklın ihtişamı, görkemi nezakettir, zerafettir.' Vesselam."

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