İçme suyu sorunu yaşanıyordu: AKP'li belediye doğal kaynak sularını satışa çıkardı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 25 Ağustos 2023 verilerine göre, 759 milyon 623 bin TL borç ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden sonra Türkiye’nin en borçlu yerel yönetimi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) doğal kaynak sularını kiralamak için ilan çıktı. İlk ihale 5 Eylül’de ikincisi ise 7 Eylül’de yapılacak.

Bursa İli Yıldırım İlçesi Cumalıkızık Mahallesi Yaylamemba Mevkii’nde bulanan iki su kaynağının tahmini yıllık bedeli ise 3 milyon 158 bin 352 TL olarak belirlendi. Bu kaynaktan saniyede 4,75 litre su akışı mevcut. Hali hazırda bölgede Fransa merkezli Danone şirketi Hayat Su markası ile dolum yapıyor. Bir diğer su kaynağı ise 4 milyon 105 bin 858 TL’ye yıllık olarak su işletme şirketine verilecek.

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre; Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mahallesi’nde bulanan kaynaktan saniyede 7,2 litre su akıyor. Burada da İsviçre merkezli Nestle firması Erikli ve Nestle markaları için dolum yapıyor. Belediyenin kiralayacağı kaynaklardan yıllık elde edeceği gelir ise yıllık 7 milyon 264 bin 210 TL 52 kuruş olacak.

DOĞAL KAYNAK SUYU ULUSLARARASI ŞİRKETLERE BARAJ SUYU BURSALI YURTTAŞA

Bursa uluslararası şirketlerin doğal kaynak sularını kullandığı bir şehir olarak su sorunu yaşıyor. Şehirde Danone, Nestle ve Coca-Cola’nın şehirde ambalajlı su tesisleri bulunuyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle Bursa'da Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli barajda su şubat ve mayıs aylarında tamamen bitmişti. BUSKİ Genel Müdür Güngör Gülenç, Doğancı Barajı'nın doluluk oranının, kurulduğu günden bu yana en düşük seviyeye geldiğini ve mart ayından sonra karların eriyerek su sorunun kısmen de olsa çözüleceğini açıklamıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kuraklık dönemlerinde devreye aldığı kuyu sularını, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygun hale getirmek amacıyla yaklaşık 150 milyon TL’ye mal olan Vakıf Paket İçme Suyu Arıtma Tesisini ağustos ayında hizmete açtı. Ancak şehirdeki içme suyu sorunu halen devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI, SU KAYIP KAÇAKLARINDA EN BAŞARILI İL OLARAK ÖDÜL ALDI

31 Ocak'ta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, su kayıp kaçaklarında en başarılı il olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ödül almıştı. Başkan 2021’de Çınarçık barajının 2023 yılı itibariyle şehre su vermeye başlayacağını açıklamıştı. Ancak barajın şehre su vermesinin en az iki yıl süreceği biliniyor. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç konu ile ilgili haziran ayında yaptığı açıklamada barajın iki-üç yıl içinde bitirilebileceğini söylemişti.