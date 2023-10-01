Bakan Yerlikaya: Terör örgütleri, suç örgütleriyle mücadelemiz devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı önünde, terör saldırısının ardından açıklama yapıyor.

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Bakan Yerlikaya: Terör örgütleri, suç örgütleriyle mücadelemiz devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı önünde, terör saldırısının ardından açıklama yapıyor.

Yaralanan polislerin tedavilerinin devam ettiğini ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana terör örgütleri, suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadele ettiklerini kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı'nda terörün en ufak bir etkisinin olmadığı bir ülke görmek istiyoruz. Bunu da başaracağımıza kimsenin şüphesi olmasın" diyen Yerlikaya, saldırıyla ilgili tüm detaylarıyla araştırma yapıldığını söyledi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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