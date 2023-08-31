HÜDA PAR'dan AKP'ye göçmen eleştirisi: Kürtlere ayrımcılık yapılıyor

Hizbullah ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen ve seçimlere AKP listelerinden girerek 4 milletvekili çıkaran HÜDA PAR’ın yayın organı Doğruhaber.com yazarı Bekir Tank, AKP’in göçmen politikasını Kürtler üzerinden eleştirdi.

Tank, yazısında haklı gerekçelere dayanan ilticaları bir insan hakkı olarak gördüğünü vurgulayarak, Türkiye’ye göçmen olarak gelenlerin de bazı yükümlülükleri olduğuna dikkat çekti. Tank, “Dolayısıyla mülteciler de bu yükümlülükleri yerine getirmek konusunda azami gayret içinde olmalıdırlar. Kaldı ki, mültecilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri evvela onların yararınadır. Hem maddi bağımlılıktan ve başkalarına muhtaç olmaktan kurtulurlar, hem istismarcıların kirli emellerini boşa çıkarırlar ve hem de saygın ve başları dik bir hayat yaşarlar. Bu demek değildir ki, yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sorunları bitecektir. Sorunlar hayatın bir parçası olduğundan her zaman olacak, ama aşılmaları da bir o kadar kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin okul sorununu çözerken iktidarın bir ayrımcılık yaptığına işaret eden Tank, Kürtlerin görmezden gelindiğini belirtti.

Tank’ın yazısının ilgili bölümü ise şöyle:

“Suriyeli mültecilerin okul sorununu çözmek konusunda da Türkiye maalesef ayrımcılık yaptı. Şöyle ki: Mültecilerin Arap olanları için ihtiyaç duydukları okulları açarken, Kürtleri görmezden geldi. Onlara seçmeli Kürtçeyi bile çok gördü. Aynı hatayı ne yazık ki, Suriye'de oluşturduğu güvenli bölgelerde kurduğu okullarda da yapmaktadır. Kürtçeyi de bir şekilde müfredata dâhil edeceğine, yok saymaktadır. Bunun da kimlerin işine yaradığı, yarayacağı belli.”