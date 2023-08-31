Özgür Gündem'le dayanışma cezası: 1 günlük yayın yönetmenliği yapan Celalettin Can tutuklandı

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma çerçevesinde 1 günlük yayın yönetmenliği yapan Celalettin Can'ın tutuklandığı bildirildi.

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Özgür Gündem'le dayanışma cezası: 1 günlük yayın yönetmenliği yapan Celalettin Can tutuklandı

78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yapması nedeniyle aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine girdi.

Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından Celalettin Can’ın kelepçeli fotoğrafını paylaşarak, “78 kuşağının liderlerindendi. 19,5 yıl tutsak kaldı. Bütün yaşamı mücadele ile geçti. 78'liler Vakfının başkanlığını yaptı. AKP tarafından oluşturulan 63 kişilik Akil insanlar listesine alındı. Bugün Özgür Gündem gazetesi ile dayanıştığı için tutuklandı” dedi.

Ayrıca Celalettin Can'ın, Çağlayan Adliyesi’nde kendisine kötü muamelede bulunulduğu bildirildi. Can’ın, doktor muayenesine kelepçeli olarak götürüldüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği (GYY) kampanyasına katıldıkları için "terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan aralarında Celalettin Can, İhsan Çaralan, Ertuğrul Mavioğlu, Hüseyin Aykol, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Öncü Akgül ve Faruk Eren’in de bulunduğu 13 gazeteci hakkında Nisan 2019’da ceza verilmişti.

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