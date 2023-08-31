Hizbullah'ın hedefinde laik cumhuriyet var: HÜDA PAR'lı vekili de yargılayacak mısınız?

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, karma eğitimin yanı sıra ayrı eğitim sisteminin de hayata geçirilmesi gerektiğini öne sürüp, laikliği hedef aldı.

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Hizbullah'ın hedefinde laik cumhuriyet var: HÜDA PAR'lı vekili de yargılayacak mısınız?

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, bir kez daha laik eğitim sistemini hedef aldı.

Demir, karma eğitimin yanı sıra ayrı eğitim sisteminin de hayata geçirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Demir, şöyle konuştu:

"Bizim söylediğimiz gayet açıktır. Bu meseleye temel insan hakları ve hukukun üstünlüğü perspektifinden bakılmalıdır. Her anne ve baba, kendi çocuğunu kendi inanç ve hassasiyetine göre yetiştirme hakkına sahiptir. Eğitimin zorunlu olduğu bir yerde devlet, ebeveynlerin taleplerine göre alternatifler sunmakla mükelleftir. Bu bağlamda her türlü dayatmadan vazgeçilmeli ve karma eğitimin yanı sıra ayrı eğitim sistemi de hayata geçirilebilmelidir. Ebeveynler hiçbir baskı altında kalmadan çocuklarını istedikleri okula gönderebilmelidirler."

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MUHALEFETE FEZLEKE ÜSTÜNE FEZLEKE

Meclis verilerine göre 28. Yasama Dönemi’nden 692 fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'na gönderildi.

AKP-MHP ittifakı, muhalefette yer alan birçok vekilin yargılanmasının önünü açmak için dokunulmazlık dosyalarını kaldırmak için adımlar attı. Ancak HÜDA PAR’lı vekil gibi Anayasa’yı ve laikliği hedef alanlar için herhangi bir yaptırıma gidilmedi.

Kaynak: AA

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