HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı!

Yerel seçimlere ilişkin ne yapacağı merak konusu olan HÜDA PAR'ın kararı belli oldu. Partisinin kararını Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin açıkladı.

Son Güncelleme:
><

14 Mayıs Genel Seçiminde AKP listelerinden Meclis’e giren Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin kararını açıkladı.

HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, partisinin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin’in açıklamasına göre, HÜDA PAR seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek ancak, bazı seçim bölgelerinde ise aday göstermeyerek Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleyecek.

Şahin konuya ilişkin açıklamasında, "HÜDA PAR olarak birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz" diye konuştu.

Etiketler
HÜDAPAR Yerel Seçim AKP Cumhur İttifakı
Son Güncelleme:
Gündem yerel seçim: DEM Parti MYK'sı toplandı Gündem yerel seçim: DEM Parti MYK'sı toplandı
Çorabınızın içerisine döküp sonrasında çorabı giyin! Bakın neye fayda sağlıyor Çorabınızın içerisine döküp sonrasında çorabı giyin! Bakın neye fayda sağlıyor
Demirtaş: Demokratik özerkliği savunmaya devam edeceğiz Demirtaş: Demokratik özerkliği savunmaya devam edeceğiz
Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat! Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: 4 gün sürecek kutup soğukları yolda! İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: 4 gün sürecek kutup soğukları yolda!
Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat! Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat!
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl tatile doyacağız! 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl tatile doyacağız!
Seçil Erzan ve Mert Çetin'in sır 'Muslera' yazışması: 'Panik yapıp hocayı arar diye çok korkuyorum' Seçil Erzan ve Mert Çetin'in sır 'Muslera' yazışması: 'Panik yapıp hocayı arar diye çok korkuyorum'
Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor!