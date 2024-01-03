HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı!

14 Mayıs Genel Seçiminde AKP listelerinden Meclis’e giren Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin kararını açıkladı.

HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, partisinin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin’in açıklamasına göre, HÜDA PAR seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek ancak, bazı seçim bölgelerinde ise aday göstermeyerek Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleyecek.

Şahin konuya ilişkin açıklamasında, "HÜDA PAR olarak birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz" diye konuştu.