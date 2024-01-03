Gündem yerel seçim: DEM Parti MYK'sı toplandı

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçim gündemiyle toplandı.

Mezopotamya Haber Ajansı'ndan alınan habere göre, DEM Parti MYK'sı Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Parti binasındaki toplantının ana gündemi 31 Mart seçimleri. Adayların belirleneceği ön seçimler ile bu seçimler için izlenecek “Kent Uzlaşısı” stratejisine dair tartışmaların yürütüleceği öğrenildi.