Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP lideri Özgür Özel'le görüşecek

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin, yarın CHP lideri Özgür Özel ile görüşeceği bildirildi. Görüşmenin yarın 10.00'da yapılacağı öğrenildi.

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP lideri Özgür Özel'le görüşecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yarın CHP Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret edeceği öğrenildi.

CHP Genel Merkezi’nde yapılacak olan görüşmenin yarın saat 10.00’da başlayacağı bildirildi.

Görüşme talebinin İnce’den geldiği belirtilirken, görüşmenin gündeminin ise yerel seçimlerde işbirliği olacağı öne sürüldü.

İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İnce, daha önceden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve İstanbul’da İmamoğlu’nu destekleyeceğini söylemişti.

İmamoğlu İnce’nin desteği ile ilgili "Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim" demişti.

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