Gamze Taşçıer: Kemer sıkılacaksa önce saraydan başlansın, önce bu tabloyu yaratanlar kemer sıksın

CHP'li Gamze Taşçıer, TÜİK verileri hakkında yaptığı açıklamasında, "Saray güdümündeki TÜİK masa başında hazırlanan enflasyon verisini açıkladı" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, bugün yaptığı açıklamada TÜİK’in(Türkiye İstatistik Kurumu) aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin konuştu.

TÜİK'in verilerine göre, 2023 Aralık ayı enflasyonunu 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

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Taşçıer, verilerin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Saray güdümündeki TÜİK masa başında hazırlanan enflasyon verisini açıkladı. Emeği karşılığı ücret alan ve emeklilerin tümünü doğrudan ilgilendiren enflasyonun bilerek ve isteyerek düşük açıklanması, on milyonlarca insanın parasını daha cebine girmeden gasp etmektir" dedi.

Gamze Taşcıer'ın açıklamaları şöyle:

“Saray güdümündeki TÜİK masa başında hazırlanan enflasyon verisini açıkladı. Emeği karşılığı ücret alan ve emeklilerin tümünü doğrudan ilgilendiren enflasyonun bilerek ve isteyerek düşük açıklanması, on milyonlarca insanın parasını daha cebine girmeden gasp etmektir. Bugün özellikle emekliler, olağanüstü düşük aylıklara mahkum edilmiş bir halde yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye’de 6.1 milyon emekli ya bir işte çalışıyor ya da iş arayışını sürdürüyor. Kayıt dışılarla birlikte bu sayının çok daha yüksek olduğu, bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

'ÖNCE BU TABLOYU YARATANLAR KEMER SIKSIN'

Biz CHP olarak, Erdoğan iktidarının kendi elleriyle batırdığı ekonominin, kendi elleriyle batırdığı ekonominin ve patlattığı enflasyonun faturasını emekçiye, emekliye kesmesini kabul etmiyoruz. Kemer sıkılacaksa, önce saraydan başlasın, önce bu tabloyu yaratanlar kemer sıksın.

'TÜM MEMURLARA VERİLEN 3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ TUTULMALI'

CHP olarak emeklilerimizin biraz olsun nefes alabilmesi için önerilerimiz açık. Bir, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Ancak bunu söylerken, belirlenen asgari ücretin de kesinlikle yetersiz olduğunu, en geç üç ay içerisinde güncellenmesi talebimizi de tekrar ifade ediyoruz. İki, tüm emeklilere önce seyyanen artış yapılmasını talep ediyoruz. Seyyanen artış yapılmasından sonra, enflasyon farkının üzerine mutlaka refah payı eklenerek yüzdesel artış yapılmasını talep ediyoruz. Üç, az prim ödeyenle, çok prim ödeyen en düşük aylıkta buluşturulmamalı. İktidar tüm emeklileri zaman içinde en düşük aylıkta buluşturma hedefinden vazgeçmeli. Baştan sona hakkaniyetsizlikle dolu olan ve sürekli yeni adaletsizlikler üreten emeklilik sistemi yeniden düzenlenmeli. Dört, aylık bağlama oranları yeniden yükseltilmeli. Beş, 2000 sonrasına intibak yasası bir an önce çıkarılmalı. Altı, bayram ikramiyeleri 15 bin liraya yükseltilmeli. Yedi, tüm memurlara verilen 3600 ek gösterge sözü tutulmalı."

Kaynak: ANKA

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