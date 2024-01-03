CHP lideri Özgür Özel duyurdu: Anketçi İstanbul ve Ankara için Erdoğan'a kötü haberi verdi... 'Kaybedecek aday arıyorlar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Murat Yetkin’e yaptığı açıklamalarda 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, "Bu yerel seçimin öneminin farkındayız. Unvan maçı gibi bir şey olacak. Psikolojik üstünlüğün kimde olduğunu gösterecek. Yerel seçimlerde muhalefetin başarısız olması iktidarın gücünü perçinleyecek. Bu nedenle muhalefete muhalefet etmiyoruz. Muhalefet partileriyle polemiğe girmiyoruz" diye konuştu.

Açıklamalarında İYİ Partilileri kendilerinden farklı görmediklerini belirten Özel, "Ben bizim çatıda çok isteyip yapamadığımız birlikteliği tabanın, seçmenin sağlayacağına inanıyorum. Biz İYİ Partilileri kendimizden çok farklı görmüyoruz. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, Atatürk’e bağlı insanlar olarak görüyoruz. Ben İYİ Partililerin CHP’nin elindeki bir belediyenin AK Parti’ye ya da MHP’ye teslim edilmesini istemeyeceklerine inanıyorum" dedi.

'ADAYLARIMIZI ZORLAYACAK ADAY BULAMIYORLAR'

İstanbul ve Ankara özelinde de değerlendirme yapan CHP lideri, "Anket şirketlerinin bana söylediği; İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısında ölçmedikleri kişi kalmamış. Ekrem Bey’e karşı 20, Mansur Bey’e karşı 12 ismin başarı şansını ölçtüklerini duyuyoruz. Ama hâlâ adaylarımızı zorlayacak adayları bulamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Anket şirketlerinden duyumlar aldıklarına işaret eden Özel, bir anketçinin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ankara ve İstanbul için “Sizin kaybedecek adayları arıyorsunuz” dediğini öne sürdü.

İZMİR ADAYI NEDEN AÇIKLANMADI

İzmir’in CHP’nin kalesi olduğunu vurgulayan Özel, nasıl ince eleyip sık dokuduklarını ise şöyle anlattı:

“Geçen hafta 46 milletvekili arkadaşımızı gönderdim. Üç gün boyunca dolaştılar, her ilçenin raporu geliyor. Bunun Tunç Soyer’in memnuniyet anketlerinde çıkmaması olarak yorumlanması doğru değil. Kendisiyle arkadaşız, aynı okulda, Bornova Anadolu Lisesinde okuduk. Hepimiz en iyi sonucun arayışındayız"

PERŞEMBE GÜNÜ BİRÇOK ADAY AÇIKLANACAK

Özel, Perşembe günü yapılacak olan Parti Meclisi toplantısının ardından büyükşehir adaylarının da aralarında bulunduğu adayları açıklamayı düşündüklerini belirterek, “Cuma günü de Ekrem Bey İstanbul’un ilçe adaylarını açıklayacak, ben de orada olacağım” dedi.