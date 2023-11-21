Ogün Samast dosyası 283 gün neden bekletildi?

Gazeteci Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de düzenlediği silahlı saldırıyla katleden Ogün Samast, tahliye edildikten 2 gün sonra hakkında yeni dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Samast'a 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlaması yöneltildi. Samast, suç tarihinde 17 yaşında olduğu için iddianamede 'suça sürüklenen çocuk' olarak yer alıyor.

Samast hakkında yeni hazırlanan iddianamede, 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianame, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ilk duruşması 26 Aralık'ta görülecek. Yeni iddianame, Dink davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusu üzerine hazırlandı. Ancak yeni açılan davayla ilgili zaman aşımı tartışması başladı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Dink ailesinin avukatlarından Hülya Deveci, Samast'ın suçu işlediği tarihte 17 yaşında olduğu için, zaman aşımının 15 yılla sınırlı kaldığını ve son tarihin de 19 Ocak 2022'de dolduğunu belirtti.

ZAMAN AŞIMI DOLMADAN 283 GÜN ÖNCE SUÇ DUYURUSU

Oysa, Dink davasını yürüten İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Samast'ın 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediğine yönelik suç duyurusunu 12 Nisan 2021'de yaptı. Yani suç duyurusu, zaman aşımı dolmadan 283 gün önce yapıldı. Ancak savcılık, zaman aşımı dolana kadar bu suç duyurusuyla ilgili soruşturmasını tamamlayıp herhangi bir işlem yapmadı.

ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Samast, cezaevinden 'iyi hal' ile tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildiktikten 2 gün sonra, 17 Kasım'da hazırlanan iddianame, 21 Kasım'da kabul edildi. 26 Aralık'taki ilk duruşmada, mahkemenin zaman aşımı tartışmasına yönelik bir karar vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. Cinayetin faili Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Bolu F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink'in katili Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyasını ayırarak, İstanbul Nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Mahkeme, 6008 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 8. maddesiyle, CMK'nın 250. maddesinin 4. bendine eklenen fıkradaki hüküm gereği, Samast hakkındaki dava dosyasını çocuk mahkemesine göndermişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi de 25 Temmuz 2011'de Samast'ı, "Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Olay tarihinde Ogün Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme heyeti, Samast'ın cezasını üçte bir oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya indirmişti.

Samast'ı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis ve 900 TL adli para cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 TL adli para cezasına çevirmişti.

Ogün Samast, 6 Ağustos’ta 2020'de ‘koşullu salıverilme’ hakkına kavuşuyordu. Ancak 6 Ağustos'tan bir hafta önce cezaevinde koğuşuna giren gardiyanlara saldırdı, birinin boğazına bıçak dayadığı ve bazılarını hafif yaraladığı için bu hakkını kaybetti.

Saldırıdan sonra Ogün Samast, hakkında açılan davada toplam 5 yıl 1 ay 13 gün daha hapis cezasına çarptırıldı ve tekrar tutuklandı. Samast, bu cezayı almasa bir hafta sonra tahliye edilecekti.