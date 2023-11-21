Ogun Samast'ın yıllar önce yazdığı mektubu neden beklettiler?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de öldüren Ogün Samast, 16 yıllık cezasının ardından tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında, 15 Kasım'da tahliye edildi.

Tahliye kamuoyunun tepkisini çekerken, Adalet Bakanlığı, “Samast'ın denetimli serbestlik hakkının 19 Şubat 2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen bundan yararlandırılmadı” açıklamasını yaptı.

18 yaşının altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılan Samast, 2011 yılı temmuz ayında "tasarlayarak adam öldürmek" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 22 yıl 10 hapis cezası almıştı. Örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan dosyası 2020 yılında diğer kamu görevlilerinin de yargılandığı ana dava ile birleştirilen Samast hakkında örgüt üyeliğinden de ceza verilmişti. Ancak Yargıtay, zaman aşımı sebebiyle örgüt üyeliği cezasının düşmesine karar vermişti.

Sadece Hrant Dink cinayetinden ceza alan Samast’ın erken tahliyesinin yolunu açan sebep de örgüt üyeliğinden aldığı mahkumiyetin zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi olmuştu.

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, tahliyeyi "Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi" sözleriyle değerlendirdi.

SAMAST HAKKINDA “ÖRGÜT” DOSYASI

17 Kasım’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Samast hakkında yeni bir örgüt dosyası hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Muhammed İkbal Anar’ın imzasının bulunduğu iddianamede, Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer aldı.

İddianamede Dink cinayetinin hazırlayıcıları olduğu bilinen Yasin Hayal'in "suç örgütü yöneticisi olmak", Erhan Tuncel ve Ogün Samast'ın ise "suç örgütü üyesi olmak" suçundan ceza aldıkları ifade edildi.

İddianamenin çıkmasının ardından dün açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır" dedi.

9 YIL ÖNCE SAVCILIĞIN ELİNDE OLAN BEYAN SUÇA DAYANAK YAPILDI

İddianame incelendiğinde, Ogün Samast hakkındaki "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasına dayanak gösterilen hususun, 5 Aralık 2014 yılında verdiği beyan olduğu görüldü. Samast beyanında, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in FETÖ’nün kumpaslarının mimarlarından eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile irtibatlı olduğundan bahsetti.

Beyanda, şu ifadeler yer aldı:

"Mektupta yazdığım gibi Yasin önce beni Erhan Tuncel'in evine götürdü. Ben evde bilgisayarda oyun oynuyordum. O sırada benim bulunduğum yerin 3 metre arkasında mutfak bölümü vardı, mutfağın kapısı açıktı. Erhan'la Yasin konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Erhan'ın 'Ramazan Akyürek ve Fuat müdür' diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim. Yasin dedi ki, 'O zaman sırtımız sağlam.' dedi. Evden çıkınca Yasin'e sordum. Yasin dedi ki, 'Ben Ramazan Akyürek'i tanıyorum. İsmen de tanıyorum, Trabzon'da müdürlük yaptı biliyorum ama Fuat müdür kim? dedim. Yasin de bana, 'Erhan'ın tanıdıkları, biz bu işi öteki çocuğa yaptıracaktık. Çocuk vazgeçti, Erhan onlardan referans almış, Ramazan müdür hatta 'İstanbul emniyet amiri bile biliyor ama arkanızda hepsi, düşün, büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur yakarım seni.' dedi. Ben de önce dediğim gibi tekrar 'peki' dedim. Ben Yasin’e 'Olay nasıl olacak?' dedim. Yasin de bana 'Direkt olarak vuracaksın, bu şekilde imzanız olacak.' Ayrıca bana bayrak verdi otobüsten Trabzon’a dönerken 'Samsun’dan seni alacaklar, eğer burada alınırsan Ramazan müdür açığa çıkar' dedi.”

AYNI SAVCININ DİNK DAVASI GEÇMİŞİ: BU BEYANDAN HABERLERİ YOK MUYDU?

İddianameyi yazan Savcı Muhammed İkbal Anar da Samast’ın önceki dava dosyalarına da giren 2014 yılındaki beyanını sanki yeni bir ifadeymişçesine suça dayanak gösterdi.

Oysa ki Savcı Anar, Dink'in öldürülmesinden önceden haberdar oldukları, görev, yetki ve konumları gereği cinayeti önleme yükümlülüğü bulunan kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla açılan davada yer almıştı. Duruşma savcısı olan Anar, 2020 yılında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Dink cinayeti davasında, 50 sanığın cezalandırılmasını talep etmişti.

“OGÜN SAMAST'IN TUTUKSUZ OLMASI DA SON DERECE DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR”

Hrant Dink cinayeti davası ve Samast hakkındaki yeni iddianame ile ilgili Gerçek Gündem’e değerlendirmelerde bulunan Avukat Kazım Yiğit Akalın, “Hrant Dink'in katledilmesine ilişkin olarak birçok terör yargılamasında, cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda; Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk gibi kumpas operasyonlarına giden süreci başlattığı belirtilmektedir” dedi.

Birçok iddianamede bu şekilde suçlamaların yer aldığını ifade eden Avukat Akalın, Samast hakkında hazırlanan yeni iddianameye dayanak gösterilen beyana dikkat çekti. Akalın, “Ogün Samast'ın bu konuya ilişkin olarak 05.12.2014 tarihinde ifade verdiği ve ifadesinde FETÖ'den mahkumiyet alan kişilerden bahsettiği görülmektedir. Dolayısıyla, Ogün Samast'ın FETÖ'nün amaçları doğrultusunda Hrant Dink'i katlettiği bugün ortaya çıkmış olan bir olgu değil, uzun yıllardır bilinen bir gerçektir” diye belirtti.

Akalın devamında, “Diğer yandan FETÖ'ye başka şekillerde yardım ettiği (Bank Asya'ya para yatırma gibi) belirtilen binlerce kişi tutuklanmışken, FETÖ adına cinayet işleyerek örgüte yardım ettiği ifade edilen Ogün Samast'ın tutuksuz olması da son derece düşündürücüdür” diye devam etti.