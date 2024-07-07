Herkes Bu Görüşmeyi Bekliyordu: Erdoğan’dan Esad İçin ‘Her An Olabilir’ Mesajı

Erdoğan’ın Suriye konusundaki yumuşak adımları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde iktidarın Suriye politikasını eleştirmiş ve "Suriye ile sempatik kanaldan temas ediyoruz. Arka kapı diplomasisi yani. Bu yaz içinde gidip Esad ile görüşmeyi düşünüyorum" demişti

Erdoğan ise bunun üzerine “katil Esad’dan” çark ederek ''Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak, geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esad'la biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın 'olmaz' diye kesinlikle bir şey mümkün değil, yine olur ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok'' ifadelerini kullanmıştı.

EURO 2024’te Türkiye’nin Hollanda’ya 2-1 yenildiği maçı izlemeye Almanya’ya giden Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, burada da Esad ile ilgili konuştu.

Erdoğan’ın Esad ve Suriye açıklaması şöyle:

“Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işi karıştırmaya gayret ederlerse etsinler zaten biz güçlü bir devlet olarak bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz. Türkiye'nin gücü sayesinde nasıl ki PKK’yı, PYD’yi, KCK'yı, FETÖ'yü çökerttiysek, aynı şekilde bunları da çökertiriz. Ama yeter ki bizim içimizdeki siyasetçiler bu noktada akıllı hareket etsin. Artık biliyorsunuz ana muhalefet diye bir şey kalmadı. Bu muhalefet sürekli kışkırtıcılık yapmaya devam ediyor, rahat durmuyor.

‘DAVETİMİZ HER AN OLABİLİR’

Hala kalkıyor, mültecilerle uğraşıyor. Şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mülteci ülkemizde. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esad ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?”

Kaynak: Gerçek Gündem