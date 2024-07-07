DEM Parti'den Ülkü Ocakları'nın Tehdit Ettiği Gazetecilere Destek

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, "kurşun" göndermesiyle gazeteci Timur Soykan, Alican Uludağ, İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu ve Erk Acarer'i tehdit etmişti. Kıılç, “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz!” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti’den, Timur Soykan, Alican Uludağ, İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu ve Erk Acarer için destek paylaşımı geldi. X hesabından paylaşım yapan DEM Parti, şunları söyledi:

"Gerçekleştirilen siyasi bir cinayeti haberleştirdikleri, kamuoyunu bu konuda bilgilendirdikleri, halkın haber alma hakkına sahip çıktıkları, gazetecilik yaptıkları için bir siyasi partinin yöneticileri tarafından sistematik bir şekilde tehdit edilen gazetecilerin yanındayız. Gazetecilere yönelik bu tehdit suçtur ve cezasız kalmamalıdır. Tüm duyarlı çevreleri, gerçeğin peşinde koştukları için tehdit edilen gazetecilere sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem