DEM Parti'den Ülkü Ocakları'nın Tehdit Ettiği Gazetecilere Destek

DEM Parti, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç'ın tehdit ettiği Timur Soykan, Alican Uludağ, İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu ve Erk Acarer'e sahip çıktı.

Son Güncelleme:
DEM Parti'den Ülkü Ocakları'nın Tehdit Ettiği Gazetecilere Destek

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, "kurşun" göndermesiyle gazeteci Timur Soykan, Alican Uludağ, İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu ve Erk Acarer'i tehdit etmişti. Kıılç, “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz!” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti’den, Timur Soykan, Alican Uludağ, İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu ve Erk Acarer için destek paylaşımı geldi. X hesabından paylaşım yapan DEM Parti, şunları söyledi:

"Gerçekleştirilen siyasi bir cinayeti haberleştirdikleri, kamuoyunu bu konuda bilgilendirdikleri, halkın haber alma hakkına sahip çıktıkları, gazetecilik yaptıkları için bir siyasi partinin yöneticileri tarafından sistematik bir şekilde tehdit edilen gazetecilerin yanındayız. Gazetecilere yönelik bu tehdit suçtur ve cezasız kalmamalıdır. Tüm duyarlı çevreleri, gerçeğin peşinde koştukları için tehdit edilen gazetecilere sahip çıkmaya çağırıyoruz."

DEM Parti'den Ülkü Ocakları'nın Tehdit Ettiği Gazetecilere Destek - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
DEM Parti Ülkü Ocakları İsmail Saymaz
Son Güncelleme:
Meclis’te Haftanın Gündemi: 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve Tasarruf Tedbirleri… TBMM'de Bu Hafta Neler Görüşülecek?
Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye Avrupa'yı 40'a Katladı: Son Dokuz Senedeki Kira Artışı Yüzde 694! Türkiye'de Kira Yangını: Son Dokuz Yılda Yüzde 694 Artış!
ÇOK OKUNANLAR
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldı, İşte Yeni Adresi