Türkiye Avrupa'yı 40'a Katladı: Son Dokuz Senedeki Kira Artışı Yüzde 694!

Türkiye'deki kira artışı son dokuz senede Avrupa'yı 40'a katladı. Akademisyen İnan Mutlu, AB ülkelerinde ortalama kira artışının yalnızca yüzde 16, Türkiye'de ise yüzde 694 arttığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Türkiye Avrupa'yı 40'a Katladı: Son Dokuz Senedeki Kira Artışı Yüzde 694!

Akademisyen İnan Mutlu'nun Eurostat verilerine göre Türkiye'de dokuz yılda kira artışlarını derledi. Buna göre Türkiye'de kira gelirleri yüzde 694 artarken, Avrupa ülkelerinde bu artış yalnızca yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Mutlu, Eurostat verilerini şu sözlerle paylaştı: '2015-2024 arasında AB ülkelerine konut kiraya verilen başvuru sadece yüzde 16, Türkiye'de bu oran yüzde 694'e çıktı. En yakın rakibimiz Macaristan'da ise yüzde 86 artış gösterirken, Hollanda'da ise sadece yüzde 21 artış gözlendi. "Dinlediğimiz protestoda, bu kelimenin la kıyaslandığında anlamsız kaldığını gördük.'

Etiketler
Kiracı Kiralık ev Avrupa
Son Güncelleme:
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
Başbakan Starmer: Göçmenlerin Ruanda'ya Dönüşünü İptal Etti İngiltere'nin Yeni Başbakanından Flaş Hamle
Bu Terapi Binlerce Arının Üzerine Yatarak Yapılıyor! Yabancı Turistlerin İlgi Odağı Oldu Bu Terapi Binlerce Arının Üzerine Yatarak Yapılıyor!
Meclis’te Haftanın Gündemi: 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve Tasarruf Tedbirleri… TBMM'de Bu Hafta Neler Görüşülecek?
ÇOK OKUNANLAR
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldı, İşte Yeni Adresi