Türkiye Avrupa'yı 40'a Katladı: Son Dokuz Senedeki Kira Artışı Yüzde 694!
Türkiye'deki kira artışı son dokuz senede Avrupa'yı 40'a katladı. Akademisyen İnan Mutlu, AB ülkelerinde ortalama kira artışının yalnızca yüzde 16, Türkiye'de ise yüzde 694 arttığını açıkladı.
Akademisyen İnan Mutlu'nun Eurostat verilerine göre Türkiye'de dokuz yılda kira artışlarını derledi. Buna göre Türkiye'de kira gelirleri yüzde 694 artarken, Avrupa ülkelerinde bu artış yalnızca yüzde 16 olarak gerçekleşti.
Mutlu, Eurostat verilerini şu sözlerle paylaştı: '2015-2024 arasında AB ülkelerine konut kiraya verilen başvuru sadece yüzde 16, Türkiye'de bu oran yüzde 694'e çıktı. En yakın rakibimiz Macaristan'da ise yüzde 86 artış gösterirken, Hollanda'da ise sadece yüzde 21 artış gözlendi. "Dinlediğimiz protestoda, bu kelimenin la kıyaslandığında anlamsız kaldığını gördük.'
Mayıs 2015'ten Mayıs 2024'e kadar AB ülkelerinde ortalama konut kira artışı sadece yüzde 16.— inan (@inanmutlu1) July 7, 2024
Bizde aynı dönem konut kira artışı yüzde 6⃣9⃣4⃣
Bize en yakın ülke olan Macaristan'da yüzde 86.
Dün portakal bıçaklayarak protesto ettiğimiz Hollanda'da sadece yüzde 21... pic.twitter.com/ZZ901JcobM