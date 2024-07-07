Başbakan Starmer: Göçmenlerin Ruanda'ya Dönüşünü İptal Etti

İngiltere'de Muhafazakar Rishi Sunak'ın yerine geçen İşçi Partili Keir Starmer, önceki hükümetin sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etme planlarını uygulamayacaklarını duyurdu. Cumartesi günü ilk basın toplantısını düzenleyen ve kabinesini tanıtan Başbakan Starmer, sığınmacıların Ruanda'ya sınır dışı edilmesini öngören planın iptal edileceğini vurguladı. Starmer, "Ruanda planı başlamadan önce tükenmiş ve geçersiz kalmıştı. Hiçbir şekilde etkili olmadı, hatta tam tersi sonuçlar doğurdu" dedi. Starmer, bunu seçim kampanyasında da duyurmuştu.

MUHAFAZAKARLARDAN SERT TEPKİ GELDİ

Göç politikalarıyla bilinen muhafazakâr siyasetçi Suella Braverman, Starmer'a Ruanda planlarını iptal etmesi üzerine sert bir tepki gösterdi.

Braverman, "Yıllarca süren yoğun çalışmalar ve parlamentoda harcanan kaynaklarla oluşturulan bu planın işe yarayabileceğine inanıyorduk," dedi.

Önceki hükümet, milyonlarca sterlin harcanarak oluşturulan bu plan çerçevesinde, ilk göçmen grubunu Temmuz ayında Ruanda'ya göndermeyi planlıyordu.