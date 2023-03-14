HDP'ye uluslararası destek: 'HDP’nin kapatılması demokrasi için geri dönüşü olmayan bir darbe olur'

HDP'nin resmi hesabından yayımlanan bilgilere göre, 20 ülkeden çeşitli siyasi partiler, 6 uluslararası çatı partisi, Avrupa Parlamentosu'ndan yeşiller, sosyal demokrat ve sol gruplar ve parlamenterler, Avrupa Konseyi Sol Grubu ve çeşitli ülkelerden siyasi partiler ile yüzlerce parlamenter HDP'ye açılan kapatma davasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamalarda HDP’nin 11 Nisan’da esasa ilişkin sözlü savunma yapacağına dikkat çekilirken, mahkemenin seçim öncesi karar verebileceği belirtildi ve bu durumun seçimlere müdahale anlamına geleceği değerlendirmesi yapıldı.

BİRLEŞİK AVRUPA SOLU (UEL): HDP İÇİN ADALET OLMADAN TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ OLAMAZ

Avrupa Konseyi'nin Birleşik Avrupa Solu (UEL) yaptığı açıklamada, HDP'nin demokratik bir şekilde seçilmiş bir parti olduğunu vurgularken, AKP-MHP hükümetinin HDP’ye yönelik siyasi amaçlı hamlelerinin derhal durdurulması gerektiğini belirtti. HDP'nin fikirlerini ve adaylarını özgürce sunması, seçilmiş üyelerinin siyasetlerini ve görevlerini özgürce yapması gerektiğini söyleyen UEL, hükümeti uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırdı.

S&D, EFA VE GUE/NGL: HDP’NİN KAPATILMASI TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR DARBE OLUR

Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D), Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu (EFA) ve Sol Grup (GUE/NGL) da HDP ile dayanışma içinde olduklarını yaptıkları ortak açıklama ile ifade ettiler. HDP'nin kapatılmasının Türkiye'nin demokratik sistemi ve AB ile ilişkileri için geri dönüşü olmayan bir darbe olacağına dikkat çeken gruplar ayrı ayrı yaptıkları yazılı açıklamalarda, Türkiye'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü, siyasi çoğulculuk, örgütlenme özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi haklara saygı göstermesi gerektiğini söyleyerek, Türkiye'deki tüm siyasi partilerin özgürce faaliyet gösterebildiği bir demokratik ülke hedefine bağlı olduklarını belirttiler.

AP milletvekilleri Nacho Sánchez Amor, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Andreas Schieder, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Thijs Reuten ve Leïla Chaibi de Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda HDP'ye yönelik baskıları kınadı. HDP savunması için yapılacak son duruşmanın Anayasa Mahkemesi tarafından 11 Nisan'a ertelendiği, ancak seçimlere kısa bir süre kala partinin kapatılma riskinin çok yüksek olduğu, dolayısıyla bu durumun Türkiye'nin demokrasisi ve AB-TR ilişkileri için yıkıcı olacağına dikkat çekildi.

DESTEK AÇIKLAMALARI AVRUPA’NIN DÖRT BİR YANINA DAĞILDI

Avrupa Yeşiller Partisi yaptığı yazılı açıklamada hükümetin giderek artan otoriter eğilimlerinin kabul edilemez olduğunu vurgularken, Anayasa Mahkemesini, HDP aleyhindeki uydurma suçlamaları kesin olarak reddetmeye ve Türkiye'de demokratik bir aktör olarak tam rolünü oynamasına izin vermeye çağırdı.

Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES), HDP ile dayanışma içerisinde olduğunun altını çizerken, HDP’nin siyasi motivasyonlu bir dava ile karşı karşıya olduğunu belirtti ve bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söyledi.

Avusturya’dan SPÖ milletvekili Katharina Kucharowits, Polonya’dan Razem milletvekili Maciej Konieczny, İtalya Demokratik Parti’den Laura Boldrini, Enzo Amendola, Lia Quartapelle, Fabio Porta ve Andrea Orlando yaptıkları açıklamada; HDP’nin demokratik ve çoğulcu bir Türkiye için mücadele ettiğine dikkat çekerek, partinin kapatılması için yapılan demokrasi dışı girişimleri kınadılar. HDP'yi desteklediklerini söyleyen vekiller, siyasi amaçlı devam eden davanın derhal sonlandırılmasını talep ettiler.

DÖRT BİR YANDAN DESTEK ÇAĞRILARI ARTIYOR

Danimarka’dan Enhedslisten; Fransa’dan La France Insoumise (LFI) ve NUPES, Fransa Komünist Partisi; Almanya’dan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti (DIE LINKE), Güney Schleswig Seçmen Birliği; Yunanistan’dan SYRIZA; İsviçre’den BastA! (Basels starke Alternative), Feministischer Streik Basel, Sosyal Demokrat Parti; Kıbrıs’tan Yeni Kıbrıs Partisi; İrlanda’dan Sinn Fein; İsveç’ten Sol Parti; İtalya’dan Yeşil Sol İttifak; ABD’den Amerika Demokratik Sosyalistleri; Hollanda’dan Sosyalist Parti, İşçi Partisi; Norveç’ten Kürdistan Komitesi Dayanışması, Yeşiller Partisi, Kızıl Parti; Portekiz’den Sol Blok (Bloco de Esquerda); İspanya’dan PODEMOS, Andalucía Por Sí Mes Per Menorca, Eusko Alkartasuna, Cumhuriyetçi Sol Katalonya, Unitat Catalana ayrı ayrı yaptıkları açıklamada HDP ile dayanışmalarını ifade ederken, hükümetin özellikle seçimler öncesi muhaliflere karşı artan siyasi baskılarının ve kriminalize etme çabalarının muhalefetin sindirilmesi amacıyla yapıldığına dikkat çekti. Uluslararası toplum ve Avrupa hükümetlerinin, HDP'ye yönelik baskıların sona erdirilmesi için baskı yapmasının istendiği açıklamalarda, "Böylece Türkiye'de gerçekten özgür ve demokratik seçimlerin yapılmasına olanak sağlanabilir" denildi. Ayrıca Erdoğan yönetiminin kapatma davasındaki ısrarının HDP'nin AKP’nin olmayacağı bir hükümetin oluşumunu kolaylaştıran önemli bir aktör olması nedeniyle AKP'nin Mayıs seçimlerine dair korkusunu gösterdiğine dikkat çekildi.

İspanya Temsilciler Kongresinden farklı siyasi parti üyesi 55 milletvekili ise yaptıkları ortak açıklamada HDP'ye, muhalefete, aktivistlere ve insan hakları örgütlerine yönelik siyasi ve hukuki zulmün son bulmasını istedi ve gerçekten demokratik bir seçim sürecinin sağlanması için Avrupa düzeyinde mevcut siyasi, yasal ve diplomatik araçların kullanılması gerektiğini söyledi.

Birleşik Krallık (İngiltere) Parlamentosu'ndaki 14 milletvekili, HDP'nin kapatılmasına karşı önerge verdi. Önergede; davanın HDP'nin kapatılmasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekildi ve bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olacağı ifade edildi. Birleşik Krallık hükümetini kapatma davasını kınamaya ve Türkiye'de insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye çağıran önergede, Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve çoğulculuğu savunan HDP ve tüm destekçilerinin yanında oldukları vurgulandı.

İlerici İttifak (Progressive Alliance) bünyesinde 23 ülkeden 50'den fazla siyasi lider, Erdoğan'a HDP'ye yönelik hukuki saldırıları sonlandırma çağrısında bulundu. Bu kapsamda Noam Chomsky (Profesör, ABD), Jeremy Corbyn (Milletvekili, Birleşik Krallık), Janine Wissler (Bundestag Üyesi; Die Linke'nin Eşbaşkanı, Almanya), Yanis Varoufakis (Yunanistan Parlamentosu Üyesi, Yunanistan), Jean-Luc Melenchon (Eski Milletvekili, Fransa), Idoia Villanueva (MEP; Podemos Uluslararası Sekreteri, İspanya), Gonzalo Winter (Delegasyonlar Meclisi Üyesi, Şili), Alejandro Sánchez (Senato Üyesi, Uruguay) gibi isimler HDP'ye ve demokrasiye destek verdiklerini açıkladı.

İlerici Enternasyonal (Progressive International) de çeşitli siyasetçi ve akademisyenlerin imzaladığı ortak bir bildiri yayımladı.

Ayrıca Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avrupa Hukukçuları Birliği (ELDH), AYM’ye HDP’nin kapatılmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.