HDP'nin adayı mı olacak? Zülfü Livaneli ve Aylin Kotil iddialar üzerine konuştu

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) “Cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız” açıklaması gündemdeki yerini koruyor. HDP'nin 7 Ocak’taki Kars İl Olağan Kongresi’nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “HDP kendi adayıyla seçime girecek” demişti. Buldan'ın açıklaması kamuoyunda geniş yankı bulurken adayın kim olacağı da merak konusu oldu.

HDP’nin de bileşeni olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yaptığı son toplantının sonuç bildirgesinde, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde ilkelerimizle uygun, mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"ADAYIMIZ NET DEĞİL"

Gazete Duvar'dan Ümit Buget'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle birlikte birçok isim adaylık için tartışmaya açıldı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, aday tartışmaların açıklık getirdi. Temel, “Adayımız kişi olarak netleşmiş değil. Bir havuz var. Bu havuz isimlerden oluşuyor. Türkiye toplumunun tümünün uzlaşabileceği isimler çıkabilir. Gültan Hanım, bu havuzda önemli bir isimdir ancak netleşmiş değil” dedi.

Son olarak kamuoyuna yansıyan isimler arasında eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, eski Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yazar Zülfü Livaneli, siyasetçi Aylin Kotil, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve HDP Amed Milletvekili Garo Paylan yer aldı.

"ALTILI MASA'NIN ADAYI KILIÇDAROĞLU OLACAK"

Zülfü Livaneli ve Aylin Kotil'le adaylık iddiaları üzerine konuştu. Livaneli "Aday değilim" derken Kotil de "Şaşırdım, siyasetten uzağım" ifadelerini kullandı.

Zülfü Livaneli, yeni bir roman üzerinde çalıştığını vurgulayarak, "Kitabı yazıyorum, adaylıkla alakam yok" yanıtını verdi. Livaneli, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ise, "Bence Kemal Kılıçdaroğlu olacak, tahminim. Bir vatandaş olarak izliyorum. Bu saatten sonra bu kadar görüşmeden sonra başka birisinin, yeni birisinin halka sunulması zor. Bu konuda bir konsensüse ulaşmışlardır, zannediyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLETVEKİLİ OLMAYACAĞIM"

Aylin Kotil ise bir süredir kişisel işlerine yoğunlaştığını ve Açelya Derneği kapsamında başlattıkları devlet okullarının tuvaletlerini yenileme çalışmalarını yürüttüğünü dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü de sözlerine ekleyen Kotil, "Her şeyden çok uzağım. Milletvekilliği için dahi talepte bulunmayacağım" dedi.