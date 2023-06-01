HDP'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Diyalog sorunumuz yok'

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan, partisinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eleştirilerini ve aktif politikayı bırakma kararını değerlendirdi.

Seçim sürecinde 'iktidarın devletin tüm olanaklarını sınırsız şekilde kullandığını, hiçbir ahlaki değer gözetmeden büyük bir karalama kampanyası yürüttüğünü' dile getiren Demirtaş, "Ne var ki partimizin milletvekili seçimlerinde yeterince başarılı olamamasını sadece bunlara bağlamak kolaycılık olur" demiş; partisine tepki göstermişti.

Akabinde aktif politikayı bıraktığını duyuran Demirtaş'ın Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'la söyleşisinde sarf ettiği şu sözler dikkati çekmişti:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben Genel Merkezimize, Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca, 'benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir' dedim. Aslında siyasi yasağım yoktu ama ola ki Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı reddetse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum."

'BİR KADIN CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖNERİSİ VARDI'

HDP Sözcüsü Ebru Günay, yeniden yapılanma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Burada Demirtaş'la ilgili sorulara da yanıt veren Günay, şunları söyledi:

"Bu konu ve bu konu üzerinden yapıla spekülatif söylemlere Demirtaş’ın kendisi gerekli cevapları verdi. Elbette ki kendisi önceki dönem Eş Genel Başkanımız ve biz bu süreçte tartışmaları ve çalışmaları yürütürken de bütün parti kurullarımızla, yine siyaseten HDP içerisinde ve şu an tutuklu aktör arkadaşlarımızla bir tartışma süreci yürüttük.

Bütün parti stratejisini ve seçim stratejisini de yürütürken de bu kurullarda tartışmalar yürüterek gerçekleştirdi. Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirildi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı.

'DİYALOG SIKINTIMIZ YOK'

Bir HDP’li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve kendisinin özeleştiri durumu bizler açısından önemlidir. Bizim konudaki ilgili görüş alışverişimiz ve tartışmalarımız hala devam ediyor. Bu konuda bir diyalog sıkıntımız yok. Bu konudaki her türlü eleştiri ve değerlendirme bizim açımızdan kıymetli. Kaldı ki ben toplantının başında da ifade ettim biz bir bütün olarak halkımızın bizden beklendiği şekilde bir tartışma bir eleştiri ve öz eleştiri sürecindeyiz. Ve en nihayetinde halkımızla birlikte neler yapacağımıza büyük kongre ve konferans sürecimizle birlikte devam edeceğiz."