HDP’ye yönelik sert eleştirilerin ardından Demirtaş’ın aktif politikayı bırakması Kürt siyasetine nasıl yansıyacak?

Edirne’de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün HDP’ye yönelik sert bir eleştiri yazısı kaleme aldı. Demirtaş, bu yazının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘aktif politikayı’ bıraktığını açıkladı.

Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu Demirtaş’ın HDP’ye dönük eleştirilerini ve ‘aktif politikayı’ bıraktığını açıklamasının Kürt siyasi hareketindeki olası yansımalarını Gerçek Gündem’e değerlendirdi.

"ELEŞTİRİ ORTAMI RAHATLAR"

Ruhavitoğlu, Demirtaş’ın kaleme aldığı eleştiri yazısının ‘partiye dönük eleştirilere alan açması’ açısından olumlu olduğunu ifade ederek, yine de eleştirinin dozunun sert olduğunu belirtti. Ruhavitoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

Muhtemelen eleştiri ortamı biraz daha rahatlar. Fakat bir yandan da eleştirileri biraz sertti. Bunun yanında da sürecin Demirtaş’tan kaynaklanan faktörleri de var, burada faturayı sadece partiye kesemeyiz. Örneğin, Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu kampanyasıyla ilgili partinin önünde giden bir çizgisi vardı. Dolayısıyla Demirtaş’ın kendisinin de pozitif-negatif katkılarının eleştirilmesi ve özeleştiri yapılması gerekiyor.

"ÇEKİLMİŞ OLMAK MORAL BOZUCU SONUÇ DOĞURABİLİR"

Demirtaş’ın aktif politikayı bırakmasının Kürt siyasi hareketindeki olası yansımalarına ilişkin de konuşan Ruhavitoğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından parlamentodaki dengelerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmiş olmasıyla kendi durumunda bir değişiklik olmayacağı için bir ‘geri çekilme’ olarak yorumlayarak, Kürt toplumunda etkisinin olumlu yönde olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Ruhavioğlu, şunları söyledi:

Aktif siyaseti bırakmış olması, önümüzdeki parlamento dengesi, Cumhurbaşkanlığını Erdoğan’ın kazanması, bütün bunlara bakınca Demirtaş’ın durumunda pek bir değişiklik olmayacağını dolayısıyla bir müddet geri çekilmek gibi okuyorum ben. Aktif siyasetten kastımız, Demirtaş’ın aktif bir görevi yoktu zaten milletvekili olmak gibi. O sebeple, geri çekilmeyi biraz gürültüden uzaklaşma, biraz da ‘birkaç yıl bir şey değişmeyecek’ beklentisine yoruyorum. Yani muhtemelen siyasetle ilgilenen Kürt toplumuyla ilgili etkisi olumlu olmaz bunun. Çekilmiş olmak biraz moral bozucu bir sonuç doğurabilir. Fakat Demirtaş’ın da HDP’nin de güçlü bir özeleştiri süreci yaşamasına ihtiyaç var. Sadece HDP’nin buna ihtiyacı var demek eksiklik olur. Demirtaş’ın kendisiyle ilgili nasıl bir karne çıkardığını kendi ağzından dinlemiş değiliz ama o da lazım yani.

Kaynak: Gerçek Gündem