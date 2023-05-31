'Balyoz'da kumpas' davasında yeni gelişme

"Balyoz planı" davasının 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanıklar Ahmet Altan ve Yıldıray Oğur'u avukatlarının temsil ettiği duruşmada, tarafların talepleri alındı.

Mahkeme heyeti, bu dava dosyası ile sanıkların İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etmek" ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli bilgileri açıklamak" suçlarından yargılandığı dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğuna kanaat getirerek, dosyanın İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Dosyanın, yargılamanın yapılacağı İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren heyet, sanık Baransu hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

"Balyoz planı" davası sanıklarına "kumpas" kurulduğu iddiasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, "Balyoz" soruşturmasına gerekçe gösterilen belgelerin yayımlandığı dönemin Taraf gazetesi sorumluları ile bazı gazeteciler, sanık olarak yer alıyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada, tutuklu sanık Mehmet Baransu "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 6 yıl ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan da 7 yıl olmak üzere toplam 13 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Bu cezalarda herhangi bir takdiri indirim uygulamayan mahkeme, Baransu hakkında "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgilerin tamamen yok edilmesi veya tahrip edilmesi" suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde mahkumiyetine karar verildiği gerekçesiyle davanın reddi yönünde hüküm kurmuştu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'u da "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme" suçundan 3 yıl 4'er ay hapisle cezalandırmıştı.

Sanıklar Altan, Çongar ve Oğur'un "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken belgeleri tamamen yok edilmesi veya tahrip edilmesi" ile "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçlarından ise yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerini kararlaştıran heyet, firari Tuncay Opçin hakkındaki dosyanın ise ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine hükmetmişti.

USULEN BOZULMUŞTU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin karar verme sürecinde olayı bilen bazı tanıkların dinlenilmediği ve bazı eksiklikler olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını usulden bozmuştu.

Daire, sanık Baransu'nun üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyetini, dosyada bulunan delil durumunu ve sanığın tutuklu bulunduğu süreyi de göz önüne alarak, "5271" sayılı kanunun 102. maddesinde düzenlenen "azami tutukluluk süresi" ve tüm dosya kapsamını da gözeterek başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse tahliye edilmesine karar vermişti.

Hakkında tahliye kararı verilen sanık Baransu, başka suçlardan da tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: AA