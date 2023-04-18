HDP'li Meral Danış Beştaş'tan sağlık durumuna ilişkin açıklama

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

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HDP'li Meral Danış Beştaş'tan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Beştaş, tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceğini açıkladı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 13 Nisan’da seçim çalışmaları için gittiği Erzurum'da trafik kazası geçirmiş ve araçta yer alan iki kişiyle birlikte hastaneye kaldırılmıştı.

Danış Beştaş, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Danış Beştaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçirdiğim trafik kazası nedeniyle tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek. Bu süreçte arama ve mesajlara dönemediğimi üzülerek ifade etmek isterim. Bu süreçte arama ve mesajlara gösterilen yoğun ilgi, iletilen güzel dilekler ve dile getirilen sevgi için herkese müteşekkirim. Beni arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm partililerimize, dostlarımıza, herkese sonsuz sevgilerimi gönderiyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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