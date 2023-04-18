Memleket Partisi'nde bir istifa daha: 'Sizlerin geleceğiyle oynuyor'

14 Mayıs seçimlerine günler kala Memleket Partisi Manyas İlçe Başkanı Vural Cankır, "Genel başkan pastadan pay alabilmek için sizlerin geleceğiyle oynuyor" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Memleket Partisi'nde bir istifa daha: 'Sizlerin geleceğiyle oynuyor'

Memleket Partisi’nde, 14 Mayıs seçimlerine günler kala istifalar gelmeye devam ediyor.

Manyas İlçe Başkanı Vural Cankır, "Değerli Memleket Partililer sizin yeriniz kesinlikle bu parti değil. Genel başkan pastadan pay alabilmek için sizlerin geleceğiyle oynuyor" diyerek partideki görevini bıraktığını açıkladı.

Manyas’ın Sesi gazetesinin aktardıklarına göre; İnce’yi eleştiren Cankır,  "Değerli Memleket Partililer sizin yeriniz kesinlikle bu parti değil. Genel başkan pastadan pay alabilmek için sizlerin geleceğiyle oynuyor" dedi.

Cankır devamında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

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