Fatih Altaylı, 'AKP açık ara önde' diye paylaşılan anketin arkasındaki gerçeği anlattı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ALF Araştırma tarafından Maraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Malatya'da yapılan anketi köşesine taşıdı.

Bahse konu saha çalışmasında siyasi partilerin oranları şöyleydi: AKP yüzde 41.3, CHP yüzde 25.2, MHP yüzde 10.8, İYİ Parti 9.5, HDP yüzde 8.4.

Araştırmanın cumhurbaşkanlığı seçimi ayağında ise AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 53.9'la yüzde 41.7 oranında destek bulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önündeydi.

Bu anketin iktidara yakın olduğu izlenimi veren bir yayın kuruluşunca "AK Parti açık ara önde" başlığıyla servis edildiğini dile getiren gazeteci, "Peki gerçekten öyle mi?" diyerek oranları 2018'deki seçim sonuçlarıyla kıyasladı:

"Gerçeği bulmak için bir karşılaştırma yapmak lazım. Ne ile? Son seçim sonuçları ile. 2018 Haziran’ı ile. Orada durum ne?

AK Parti yüzde 53.9.

CHP yüzde 16.7.

MHP 16.1.

İYİ Parti 4.3.

Erdoğan'ın 2018’de aldığı oy oranı yüzde 69.2.

CHP adayı İnce'nin aldığı oy oranı yüzde 22.9.

AK Parti 2018’den bu yana yüzde 12.6 oy kaybetmiş. CHP 8.5 oy kazanmış. MHP 5.3 oy kaybetmiş. İYİ Parti 5.2 puan oy kazanmış. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak oy kaybı 15.3 puan. CHP adayının oy kazancı ise 18.8 puan.

'ERDOĞAN'I MİTİNG YAPMAK İÇİN YOLLARA DÜŞÜREN TABLO BU TABLO'

Hadi bakalım söyleyin. Bu tablo iktidar açısından iyi mi kötü mü! Dün de yazdığım gibi, iktidar hiç rahat değil. Miting yapmama kararı almış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçime 27 gün kala 40 miting yapmak için yollara düşüren tablo bu tablo.

Siz algıyı gerçek zannediyorsunuz. Ama onlar gerçeği biliyor."

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