Metiner'den CHP'ye 'kamuoyuyla paylaşın' çağrısı: 'Türkiye açısından büyük bir kazanım'

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, bugünkü köşesinde “Kürt sorununun çözümünün gerçekleştirilmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım. CHP acil bir biçimde PKK’ya nasıl silah bıraktıracağını kamuoyuyla paylaşmalıdır" diye yazdı.

Metiner'den CHP'ye 'kamuoyuyla paylaşın' çağrısı: 'Türkiye açısından büyük bir kazanım'

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, “PKK’ya nasıl silah bıraktıracaksınız?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner yazısında, 14 Mayıs’taki seçim öncesi CHP’nin PKK’ya silah bıraktıracağına yönelik sözleri üzerine “CHP acil bir biçimde PKK’ya nasıl silah bıraktıracağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. PKK/HDP canibinin bu çerçevede hangi talebine açık hangi talebine kapalı olduklarını da açıklıkla belirtmelidirler” dedi.

Metiner devamında, “Kürt sorununun çözümünün gerçekleştirilmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım” diye belirtti.

İşte yazının öne çıkan kısımları:

“Kürt sorununun çözümünün gerçekleştirilmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım. Hem Türkiye’nin gücüne güç katması hem sosyal barışının kalıcı bir biçimde sağlanması bağlamında büyük bir kazanım

CHP 'PKK’ya silah bıraktıracağını söyledi. Daha önce de 'Kürt sorununu biz çözeriz' dedi. 'Kürt sorunu'nu nasıl çözeceklerine dair bugüne kadar herhangi bir somut açıklama yapmadılar. Hangi somut adımlar atarak bu sorunu çözeceklerini söylemediler. Şimdi de seçim sath-ı mailinde PKK’ya silah bıraktıracaklarını söylediler. Bunlar afaki laflar. Henüz içi doldurulmamış laflar. Öncelikle ve önemlilikle belirtmek isterim ki bunun gerçekleştirilmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım. Hem Türkiye’nin gücüne güç katması hem sosyal barışının kalıcı bir biçimde sağlanması bağlamında büyük bir kazanım. O yüzden buna karşı çıkacak birilerinin olacağına ihtimal vermem. Buradaki can alıcı soru şu: Bunu hangi yöntemle nasıl yapacaksınız?

PKK ise silahları hangi koşullarla bırakabileceğini veya hangi taleplerinin karşılanması halinde bırakabileceğini netlikle ilan etmelidir. Şayet PKK, Erdoğan’ın alaşağı edilmesini silah bırakmak için yeterli şart olarak görüyorsa ve bu cümleden olarak başkaca hiçbir talebinin olmadığını/olmayacağını söylüyorsa, bunun bilinmesi gerekiyor. Yok, varsa başkaca şartları onların da bu süreçte bilinmesi gerekir ki CHP’nin de neyi karşılayıp karşılamayacağı ortaya çıksın. Aksi takdirde bu vaadin, Kürt seçmenleri CHP-HDP bloku ekseninde buluşturmayı amaçlayan taktiksel bir siyasi oyundan öte bir anlamı olmaz.”

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