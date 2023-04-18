Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı

Alf Araştırma, 6-8 Nisan tarihleri arasında depremin yıktığı Malatya'da yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette, AKP ve Erdoğan'ın yarışı önde bitirdiği görüldü.

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Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı - Resim: 1

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Alf Araştırma son anketini 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da gerçekleştirdi.

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Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı - Resim: 2

6-8 Nisan tarihleri arasında 1300 kişi ile yüz yüze yapılan ankette hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri soruldu. 

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Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı - Resim: 3

Seçmenin tercihlerine bakıldığında AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı açık ara önde tamamladığı görüldü.

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Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı - Resim: 4

Anketin "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye sorulan bölümünde AKP yüzde 41.3 oy aldı. Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:

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