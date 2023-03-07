Hatay'daki 'Umut Hiç Bitmez' yazılaması polis tarafından karalandı, 'Polis T.C.' yazıldı

TKP'nin deprem bölgesi Hatay'da bir duvara yazdığı 'Umut Hiç Bitmez' yazılaması, polis tarafından karalandı.

Hatay'daki 'Umut Hiç Bitmez' yazılaması polis tarafından karalandı, 'Polis T.C.' yazıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'da, ilk günden beri halkla dayanışma gösteren Türkiye Komünist Partisi (TKP)'nin bir duvara yazdığı 'Umut Hiç Bitmez' yazılaması, polis tarafından karalandı. 

"1 HAFTA TEK BİR POLİS GÖRMEDİK, YAZIKLAR OLSUN"

Karalanan yazılamanın üzerine 'Polis T.C.' ve 'Gece Kartalları' yazısı yazıldı. 

Söz konusu duvarın fotoğrafını paylaşan Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Salih Bostancı, "Hatay Armutlu'da TKP'nin kriz masasının depremin ilk günü kurulup 1 ay boyunca çalıştığı yer, depremin ilk günü oradaydık 1 hafta boyunca tek bir polis bile görmedik, böyle gelmişler duvardaki UMUT yazısını karalamışlar Özel Harekat polisleri ve "gece kartalları" yazıklar olsun" diye yazdı. 

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Türkiye Komünist Partisi - TKP Deprem
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