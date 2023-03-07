Kılıçdaroğlu, twitter profiline '13. cumhurbaşkanı adayı' sıfatını ekledi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profiline “13. Cumhurbaşkanı Adayı” sıfatını da ekledi.

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Kılıçdaroğlu, twitter profiline '13. cumhurbaşkanı adayı' sıfatını ekledi

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 

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'13. CUMHURBAŞKANI ADAYI' SIFATINI EKLEDİ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı coşkuyla karşılanırken; Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından Twitter profilini güncelledi.

Kılıçdaroğlu, profilinde yer alan “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Gençlerin Demokrat Amcası, Bay Kemal” sıfatlarının başına, “13. Cumhurbaşkanı Adayı” ibaresini de ekledi.

Kılıçdaroğlu, twitter profiline '13. cumhurbaşkanı adayı' sıfatını ekledi - Resim : 3

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