Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu'nun ortak aday ilan edilmesinden sonra Erdoğan'ın işi çok zor

Bekir Ağırdır, Millet İttifakı'nın 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında Erdoğan'ın işinin zorlaştığını söyledi.

Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu'nun ortak aday ilan edilmesinden sonra Erdoğan'ın işi çok zor

Siyaset Bilimci Bekir Ağırdır, Millet İttifakı'nın 13'üncü cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmesini değerlendirdi. 

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Bekir Ağırdır "Erdoğan'ın işi çok zor. Kazanma ihtimali ancak küresel dinamiklerde beklenmeyen gelişmeler veya seçime katılma oranları kayda değer biçimde düşerse olabilir" dedi.

Ağırdır toplumsal uzlaşmanın şart olduğuna vurgu yaparak "Eğer Altılı Masa en baştan "'farklı kimliklerden gelerek demokrasiyi inşa edeceğini' söyleseydi, dünkü coşku çok daha erken yaşanacaktı. Şu anda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer iktidarı durdurmak veya sürdürmek eksenindeki büyük ayrışma. Hiçbir liderin ağzından "demokrasiyi inşa edeceğiz" cümlesi duymadık" diye konuştu. 

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