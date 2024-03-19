Hatay'da bir adayın daha CHP lehine çekileceği öne sürüldü

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kala Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda, bir ismin daha adaylıktan çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği belirtildi.

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Hatay'da bir adayın daha CHP lehine çekileceği öne sürüldü

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından biri yarıştan çekilerek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a destek vereceğini açıklayacak.

Belediye yetkilileri, söz konusu adayın yarın basın toplantısı düzenleyerek bu desteği resmi olarak duyuracağını belirtti. Bu gelişmeyle ilgili olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, adayın çekilme kararının netleştiği ve Lütfü Savaş'a destek vereceği vurgulandı. Detaylı bilgi ve açıklamaların yarın düzenlenecek basın toplantısında paylaşılması bekleniyor.

T24'ün haberine göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden mail yoluyla iletilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Basın Mensupları,

Bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı adaylıktan çekilerek, HBB Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a destek açıklamasında bulunacaktır.

Sayın HBB Başkanı Lütfü Savaş, konu ile ilgili olarak 20 Mart Çarşamba günü (yarın) Saat 09:30'da Basın Toplantısı düzenleyecektir.

Basın toplantısı, HBB Meclisi toplantı salonunda (Expo) siyasi parti yöneticilerinin de katılımıyla yapılacaktır."

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