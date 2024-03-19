AKP'li vatandaş 'Oyum İmamoğlu'na' diyerek rest çekti

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken İstanbul'u kimin kazanacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor. AKP'li bir vatandaşın seçime ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

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AKP'li vatandaş 'Oyum İmamoğlu'na' diyerek rest çekti

Son seçim anketlerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi AKP adayı Murat Kurum'u geride bırakırken birçok AKP'li seçmen de İmamoğlu'na desteğini açıklamaya devam ediyor.

Gazete Pencere'nin haberine göre; Sokak röportajında ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayınız kimdir?’ sorusu soruldu. Her sene AKP’yi desteklediğini belirten iki vatandaş ”Artık oyum Ekrem İmamoğlu’na” dedi.

Yurttaş TV YouTube kanalından yapılan sokak röportajında vatandaşlara ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayınız kimdir?’ sorusu soruldu. AKP’li olduğunu belirten vatandaşlardan AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum‘u desteklemeleri beklenirken iki kadın vatandaşın cevabı gündem oldu.

Sokak röportajına katılan iki kadın vatandaş: ”Ekrem İmamoğlu vallahi. Bu sene AKP’ye oy yok.” dedi.

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