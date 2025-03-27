Hastaneye Kaldırılmıştı, Mahir Polat'ın Avukatları Harekete Geçti

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polat'ın avukatları tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın yeniden koğuşa alındığı bilgisini de paylaştı.

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Hastaneye Kaldırılmıştı, Mahir Polat'ın Avukatları Harekete Geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polat'ın cezaevinde rahatsızlandığı bilgisini doğrulayarak, "Dün kendisinin fenalaştığını ve tansiyonunun yükseldiğini öğrendik. Yüksek tansiyon nedeniyle önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edildiği bilgisini aldık" şeklinde konuştu.

'YENİDEN KOĞUŞA ALINDI'

Avukat Erdem, doktorlar tarafından dil altı hapıyla Polat’a müdahale edildiğini ve AKUT durumunun toparlandığını ifade ederek yarın yeniden hastaneye gidip gitmeyeceği noktasında bilgilerinin olmadığını süreci takip ettiklerini ifade etti. Erdem, Polat’ın şu an için yeniden koğuşa alındığı bilgisini de paylaştı.

Soruşturma aşamasında hem kolluk ifadesinde hem de savcılık ifadesinde detaylı olarak sağlık raporlarını ilettiklerini belirten Erdem, Sulh Ceza Hakimine de tutukluluk düşünülmesi halinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ettiklerini ancak bu talebin kabul görmediğini belirtti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

"Dün akşamdan itibaren yaşadığımız durum doğrultusunda yaşam hakkı üzerinde yakın ve ağır bir tehlikenin olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanan Erdem, Polat hakkında verilen karara bugün itirazlarını yaptıklarını ifade etti.

İtirazlarında dün akşamdan itibaren yaşanan süreci de eklediklerini belirten Erdem, itiraza yanıt beklediklerini ve diğer yandan da sağlık durumunu takip ettiklerini söyledi. Doktordan bugün yeni bir rapor aldıklarını söyleyen Erdem, bugünkü itirazına o raporun da eklendiğini açıkladı.

‘KALP KRİZİ RİSKİ VAR’

Erdem, Polat’ın 6 adet stenti olduğunu 2 hafta önce anjiyo geçirdiğini ve 2 hafta sonra da kontrolden geçmesi gerektiğini belirterek, “Şu an yaşadığı yüksek tansiyon esasında kalp krizi riskini gündeme getiriyor. Bu nedenle yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bizim endişemiz bu sağlık durumunun kontrolsüzlüğünün yaşamı ve sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurmasından oldukça endişe duyuyoruz" ifadeleriyle Polat’ın sağlık durumunu açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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