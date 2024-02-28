Hamza Dağ'a 'Ensar' sorusu moderatörü kızdırdı: Gazeteciler manşet arıyor

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği (ESİAD) 36'ncı Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Hamza Dağ, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Sorular, moderatör Sıtkı Şükürer tarafından yazılı alınarak Dağ'a iletildi. Ege'ye Bakış gazetesinden Adem Sarıkaya, Hamza Dağ'a “Geçtiğimiz dönemlerde AK Parti İstanbul’u yönetirken ENSAR ve ve TÜGVA gibi kurumlarla protokol imzalamıştı. Şayet İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olursanız siz de bunlar gibi dini vakıflarla işbirliği yapacak mısınız? Eğer yapacaksanız hangi alanlarla olacak?” diye sordu.

'ONLAR MANŞET ARAYIŞI İÇERİSİNDE'

Ancak moderatör Sıtkı Şükürer soruyu eksik şekilde Hamza Dağ'a aktardı ve gazetecileri ‘manşet aramakla’ suçladı.

Şükürer söz konusu soruyu Dağ’a şöyle iletti: “Gazeteci arkadaşlarımızın soruları olacak. Onlar tabii ki manşet arayışı içerisinde. Esasında sormayı düşünmüyordum ama… Sizin seçildiğiniz takdir de Ensar Vakfı, TÜGVA gibi kurumlar İzmir’de daha yoğun olacak mı? Belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi yasaklamayı düşünüyor musunuz? Hayat tarzınız, vesaire vesaire…

AKP adayı Hamza Dağ ise soruya “Kapalı toplantıda da söylemiştim... Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne değil kardeşim” şeklinde kaçamak yanıt verdi.

"MANŞET KAYGIMIZ YOK"

Sorunun tamamını ve bu anlara ilişkin videoyu X hesabından paylaşan gazeteci Adem Sarıkaya, hem moderatörün hem de Dağ’ın tavrına tepki gösterdi. Sarıkaya şunları yazdı:

“Toplantıda moderatörlük yapan Sıtkı Şükürer'e, Hamza Dağ'a sorması için bir soru verdim. Fotoğrafta görebilirsiniz. Sıtkı Bey soruyu tam yöneltmediği gibi gazetecilerin manşet arayışında olduğunu söyleyerek durumu magazinleştirdi...

Şükrü Bey çok şükür İzmir basını olarak manşet kaygımız yok. Siz soramadınız, ben sorayım: Sn Hamza Dağ, başkan olursanız geçmiş dönemde partinizin diğer illerde yaptığı gibi Ensar ve Tügva türevleriyle protokoller imzalayacak mısınız?

Sn Hamza Dağ, ‘İzmir'e müftü değil başkan olacağım’ dediniz. Ensar ve Tügva gibileriyle protokolü müftüler değil başkanlar imzalıyor. Biz bunu sormuştuk. Büyükşehir ile çok sayıda iş yapan Sıtkı Bey de bunu sizin gibi gayet iyi bilir!”